Conheça o prato com nome inusitado que gerou trocadilhos no Masterchef

A prova de eliminação do 19º episódio do Masterchef deu o que falar. O programa, exibido na última terça-feira (1), colocou os participantes na berlinda para reproduzirem um prato clássico com bacalhau. Um deles, o bacalhau al pil pil, chamou atenção pelo nome e rendeu trocadilhos.

O bacalhau al pil pil, reproduzido por Pamela e Roberto, é um prato típico da culinária basca. Mas o nome inusitado do preparo gerou brincadeiras entre os competidores, jurados e até pela apresentadora, Ana Paula Padrão, como publicado pela Band.

Comentários provocaram risadas na cozinha, deixando o clima mais descontraído. “Agora, o pil pil do Roberto”, disse o chef e jurado Erick Jacquin, Gabriela P. também perguntou rindo a Pamela: “Você tem pil pil?”, ela respondeu: “Eu tenho pil pil, meu bem”.

Com brincadeiras à parte, Pamela reproduziu muito bem o prato, sendo destaque positivo da prova. Já seu companheiro, Roberto, não conseguiu emulsionar o molho, e foi o eliminado do episódio.

Receitas com pil pil

Bacalhau al pil pil

Se com a prova do Masterchef você ficou com vontade de experimentar o prato, ele é simples de realizar em casa. Para o bacalhau al pil pil você só vai precisar de uma posta de bacalhau, bastante azeite, alho e pimenta. Confira a receita completa aqui.

Camarão al pil pil

E, se quiser variar o preparo, é possível trocar o bacalhau por camarão, e usar os mesmos ingredientes básicos. O prato é receita do Grupo Vino!, que compartilharam o passo a passo completo com a Paladar. Confira a receita completa aqui.