Nesta terça-feira, 1º, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Roberto foi o eliminado da vez após não se sair bem na prova de eliminação.

Primeira prova

O episódio desta semana marcou o Top 10 da temporada e, logo na primeira prova, os participantes se depararam com apenas cinco Caixas Misteriosas para um desafio em dupla. Ao levantarem os compartimentos, eles encontraram diversos tipos de queijos, entre eles, camembert, provolone, parmesão, brie, gruyère, blue cheese, gouda e emmental.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça explicaram aos competidores que eles precisariam preparar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa utilizando os laticínios. Os autores dos melhores resultados garantiram um lugar no mezanino, enquanto aqueles que não foram tão bem na primeira prova, foram direto para o desafio da eliminação.

Prova de eliminação

Na prova de eliminação, os participantes precisaram encarar quatro clássicos feitos com bacalhau: brandade de bacalhau com tapenade (França); bacalhau com migas (Portugal); bacalhau a pil pil (Espanha); e o saltfish caribenho (Caribe).

Cada um dos competidores teve que fazer a reprodução perfeita de uma das iguarias para não sair do programa. Ao final do desafio, Roberto acabou precisando deixar o avental do MasterChef por não conseguir reproduzir o bacalhau a pil pil.

