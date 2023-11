MasterChef Profissionais: eliminado se emociona ao relembrar a perda do pai

Eliminado do MasterChef Profissionais, Vinicius ficou emocionado ao participar do QG MasterChef, um bate-papo semanal no canal do programa no Youtube. O cozinheiro do Rio de Janeiro reviu a cena em que deixou a competição, prestando homenagem ao seu falecido pai. Novamente, esse momento o levou às lágrimas.

“Como qualquer ser humano, meu pai cometeu muitos erros, mas também acertou bastante”, explicou o chef. “Ele me ensinou que a derrota faz parte da vida”, afirmou, refletindo sobre sua jornada no jogo.

Em seguida, Vinicius recebeu uma mensagem da irmã, Camila, e não conseguiu conter as lágrimas. Com bom humor, ele comentou: “Vocês me destruíram”. “Minha irmã é minha melhor amiga e, coincidentemente, é minha sócia na Casa Tavares . Ela é incrível, e eu tenho muita sorte de ser irmão dela”.

