McDonald’s anuncia descontos para período da Black Friday; confira as promoções

Com a Black Friday chegando, o McDonald’s já anunciou sua temporada de descontos e a “Méqui Friday está maior e mais digital do que nunca”, segundo a rede de fast food. Desde a segunda-feira (6), os clientes de todo o Brasil podem garantir ofertas pelo aplicativo do Méqui. As informações são do site Suno.

A campanha especial para a promoção se inspira em programas clássicos do formato de game shows na TV. O McDonald’s convidou o apresentador Celso Portiolli, famoso pela experiência em game shows para estrelar a propaganda.

A rede de lanchonetes diz que os clientes poderão aproveitar ofertas variadas. Veja abaixo todas as promoções válidas até 12/11 do mês da Black Friday no McDonald’s.

2 Chicken Jr ou 2 Cheeseburger por R$ 17, exclusivo para o Drive do Méqui

2 McOfertas Grande de Big Mac por R$ 55,90, exclusivo para o Drive do Méqui

1 Chicken Jr. com 1 bebida 300mL por R$ 9,90, exclusivo no Peça e Retire

1 Queijo-Quente com Bacon e 1 Café Premium 200mL por R$ 9,90

1 Cheeseburger com 1 bebida 300mL por R$ 11,90

1 Cheddar McMelt com 1 bebida 500mL por R$ 21,90

1 Big Tasty + 1 Sanduíche Clássico + 1 McFritas Grande + 2 Bebidas 500mL por R$56,90

2 McFlurry Ovomaltine pelo preço de 1 (válido até 26/11)

1 Big Mac com 1 bebida 300mL por R$ 7,90, exclusivo para novos cadastros no app do Méqui (válida até 23/11)

