McDonald’s: conheça o novo sanduíche ‘mineiro’ lançado pela franquia

McDonald’s lança sanduíche com queijo minas empanado e está disponível em todos os restaurantes da rede. Foto: Reprodução Instagram @mcdonalds_br

O McDonald’s, rede de Fast Food, anunciou recentemente a inclusão no cardápio do lanche com um toque especial mineiro: queijo minas. O novo hambúrguer se chama Brabo Empanado e já está disponível nos restaurantes da rede.

De acordo com a empresa, o lanche é produzido com pão brioche, hambúrguer de carne bovina, maionese ‘especial’ com sabor de carne defumada, queijo minas empanado, cebola crispy e alface.

Para lançar o produto, o MC apostou em um comercial estrelado por Galvão Bueno, no qual ele narra a experiência dos clientes consumindo o lanche. O combo do lançamento, acompanhado de batata frita e bebida, tem custo aproximado de R$ 45.