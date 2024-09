Saiba qual cerveja clara foi eleita a melhor do mundo no World Beer Awards 2024

O World Beer Awards 2024 premiou cervejas de diversas categorias, como saborizada, preta, sem álcool, clara e mais, contemplando rótulos de vários países ao redor do mundo. Nessa divisão, a Vocation foi eleita a melhor cerveja clara do mundo.

Produzida originalmente pela Vocation Brewery, na Inglaterra, essa bebida é do estilo American Style Pale Ale e possui 4,60% de teor alcoólico na composição, conforme descreve o site da premiação internacional.

A Vocation apresenta aroma que combina pinho, pera e frutas tropicais, com um sabor que evidencia limão, lúpulo e especiarias, terminado ainda com uma sensação refrescante e leve amargor no paladar.

No seu rótulo, em lata, predominam cores vivas, como o verde água e o amarelo, acompanhadas por uma figura descontraída em desenho que, além de chamar a atenção, foge das versões tradicionais.

Esse reconhecimento internacional destaca não somente a empresa, mas também a bebida no universo cervejeiro, ao ser considerada a melhor na categoria. Em 2023, esse mesmo rótulo conquistou medalha de bronze nessa premiação.

PUBLICIDADE

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo na avaliação. Elas são selecionadas primeiro dentro país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Como mencionado anteriormente, o World Beer Awards 2024 elegeu não somente cervejas desta categoria, mas também considerou cerveja sem álcool, saborizada, cerveja preta, porter, clara, especial, de trigo e outras versões populares. Veja mais.

Leia também:

Melhor cerveja puro malte

PUBLICIDADE

Que tal experimentar uma boa cerveja puro malte? O Paladar descobriu qual é a melhor do mercado após uma degustação às cegas com 13 marcas, considerando critérios como sabor e aroma. Veja o teste completo aqui.

Jurado avalia uma das 13 marcas de cerveja puro malte durante o teste de Paladar Foto: Daniel Teixeira

Melhor cerveja sem álcool

Além de saber qual é a melhor cerveja clara do mundo e a melhor cerveja puro malte das prateleiras, há também como descobrir qual é a melhor cerveja sem álcool do mercado, para quem prefere essa opção. Especialistas convidados de Paladar testaram seis marcas de acordo com critérios específicos, elegendo as três melhores e servindo como um norte aos consumidores. Descubra todas as marcas avaliadas no teste completo.

As amostras das cervejas sem álcool descaracterizadas para a degustação às cegas. Foto: Felipe Rau/Estadão