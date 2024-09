A melhor cerveja preta do mundo em 2024 segundo o World Beer Awards

Diversos estilos de cerveja são avaliados em competições do universo cervejeiro, incluindo a cerveja preta. Em 2024, a Premiação Mundial de Cervejas elegeu a melhor cerveja preta do mundo: a Dragon.

Produzida no Camboja, na Ásia, pela Vattanac Brewery, essa cerveja ganhou destaque por suas características suaves e 6% de teor alcoólico, conquistando reconhecimento na categoria.

Na lata dessa cerveja predominam as cores pretas, combinadas com toques dourados para informações principais, como o nome da bebida, e brancos, para os dados secundários do rótulos, mas ainda importantes.

Em 2024, o World Beer Awards elegeu não somente cervejas desta categoria, mas também considerou cerveja sem álcool, saborizada, clara, especial, de trigo e muitas outras versões espalhadas pelo mundo.

World Beer Awards

O World Beer Awards ocorre anualmente e contempla diversas cervejas de países ao redor do mundo, considerando principalmente ingredientes, sabor e estilo de cada uma delas.

As cervejas são avaliadas primeiro dentro de cada país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Leia também

Cerveja mais forte do mundo

A cerveja mais forte do mundo é a Beithir Fire. A cervejaria 88 Brewery (Escócia) é responsável pela criação dessa bebida. Hoje, a garrafa está custando 46 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 280.

A Beithir Fire recebeu esse título por causa do seu teor alcoólico elevado, que é exatamente 75% Alcohol by Volume (álcool por volume), combinada com os processos de produção entre ingredientes, fermentação e filtragem. Leia mais.

Melhor cerveja puro malte

Taça com cerveja puro malte - FOTO - DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Ao saber sobre a melhor cerveja preta do mundo, bateu aquela vontade de experimentar uma bebida? Que tal uma versão puro malte? O Paladar revelou, após uma degustação às cegas com critérios específicos, qual é a melhor cerveja puro malte do mercado. Veja o teste completo aqui.