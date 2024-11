Qual é o melhor jeito de comer mussarela?

Um bom queijo mussarela deve apresentar aroma suave e levemente lácteo, com coloração puxada para o amarelo, textura macia e teor de gordura do leite entre 24 e 28%, como comenta o pizzaiolo Pedro Pernambucor. Essas características também podem ser observadas na hora da compra, o que ajuda a garantir uma boa escolha.

Pernambuco e outros especialistas compartilharam com o Paladar, no ‘Guia da mussarela’, tudo sobre esse queijo, que é considerado queridinho entre os brasileiros e serve para incluir em diversas receitas. Mas será que existe um melhor jeito de comer mussarela? Já adiantamos: a resposta é sim.

O queijista Falco Bonfadini cita que há muitas possibilidades no uso da mussarela. Ela pode estar misturada com presunto, entre os ingredientes de saladas, em pizzas ou como protagonista de um sanduíche.

Melhor mussarela do mercado

Na prateleira de frios do mercado, não pode faltar a mussarela, mas não qualquer uma: o ideal é escolher aquela com todas as características que indicam qualidade. Para descobrir qual a melhor mussarela do mercado, Paladar convidou especialistas que avaliaram, às cegas, nove marcas com o intuito de eleger a que vale a pena comprar. Veja o teste completo.

Receitas com mussarela

Seja com a mussarela em cubos, fatias generosas ou derretida, é possível aproveitar a versatilidade do ingrediente, inclusive utilizando a melhor do mercado. Veja abaixo duas receitas com mussarela:

Palitinhos de mussarela

A mussarela se torna protagonista dessa receita, que também leva farinha de rosca, ovos, sal, farinha de trigo, orégano, farinha de trigo e outros ingredientes. Para finalizar, leve os palitinhos para a AirFryer. Veja a receita completa aqui.

Palitinhos de mussarela. Foto: Giulia Cucio

Misto quente

Outra receita que inclui mussarela entre os ingredientes é o misto quente. Além dela, use também requeijão e presunto, criando então um lanchinho ideal para consumir no café da manhã. Veja a receita completa aqui.