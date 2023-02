Misto quente feito com requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra que fica pronto rapidinho Foto: Carol Nuñes | Café Zinn Por Redação Paladar Misto quente com requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra Receita de um lanche que fica pronto rapidinho e é bem crocante Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Misto quente é aquele tipo de lanche que agrada ao paladar de muitos. Com um modo de preparo simples, a combinação vai bem com leite, café ou até mesmo um suco. Pensando nisso, pedimos para a cafeteria Café Zinn compartilhar a receita da casa conosco. O lanche leva presunto, requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra, vai ser a melhor opção para quem é fã do laticínio. Além disso, o misto quente fica bem crocante nesta versão.