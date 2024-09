Mussarela, coalho e parmesão: descubra os benefícios dos queijos e as melhores marcas

Mussarela, coalho, parmesão, brie e camembert são diferentes tipos de queijos que permitem explorar diversos sabores e textura. Essa variedade cria a versatilidade na cozinha que é, praticamente, infinita. Outra vantagem é que, quando consumidos de maneira equilibrada, os queijos podem oferecer benefícios para a saúde.

A matéria de Regina Célia Pereira, publicada no Estadão na editoria de Saúde, explica que os benefícios dos queijos estão relacionados à sua composição, principalmente pela presença do leite.

Cada tipo de queijo passa por um processo de produção específico, mas a matéria-prima comum garante ótimos benefícios. Os queijos são ricos em vitaminas, minerais, especialmente cálcio, e proteínas, que contribuem para aumentar a saciedade e têm ação antioxidante.

Equilíbrio é tudo

Vale lembrar que o consumo de queijo deve estar associado a uma alimentação balanceada e um estilo de vida saudável, com práticas de exercícios físicos e hidratação adequada. Alguns queijos possuem maior quantidade de gordura e sal na composição, o que reforça o consumo equilibrado, com porções adequadas.

Qual o melhor queijo mussarela do mercado?

Você pode apostar na melhor marca de queijo mussarela do mercado para compor suas receitas. Paladar avaliou nove opções fatiadas com a ajuda de especialistas, considerando sabor e textura para definir a que apresenta maior qualidade. Veja o teste completo.

teste de mussarela. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Melhor queijo coalho do mercado

O queijo coalho frequentemente está associado ao churrasco, e suas características levemente crocante por fora e macia por dentro surgem quando a marca é de qualidade. Em outro teste, Paladar descobriu quais marcas o consumidor pode investir para ter uma boa experiência:

Lac Lêlo Scala Aviação

Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Qual é o melhor queijo parmesão?

Especialistas convidados também avaliaram as marcas de queijo parmesão do mercado, procurando eleger como as melhores as que apresentaram principalmente a presença de cristais e quantidade adequada de sal, que indicam bons queijos. Veja o teste completo.

Teste de queijos parmesão. FOTO ALEX SILVA/ESTDÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO