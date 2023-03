Rabanada com canela Foto: Alessandro Couto Por Redação Paladar Rabanada da padaria Carillo Feita com leite condensado e passada no açúcar com canela, essa rabanada vai te conquistar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Achando o café da manhã sem graça, sem sabor e sem doçura? Nós temos a solução para você! Essa receita de rabanada frita é bem simples e prática de fazer. Feita de fatias de pães amanhecidos molhados no leite, fritos e depois passados no açúcar e canela, a rabanada é a coisa mais prática para começar bem o dia. Conta a história que a rabanada surgiu na Antiga Roma, onde os pães eram mergulhados em um melado e fritos em azeites. A receita evoluiu para a Europa e sofreu algumas mudanças, como molhar o pão no vinho e temperar com especiarias. Já na França a rabanada é conhecida como “pain perdu”, que significa “pão perdido”. O nome é decorrente do fato de que a receita procura usar pão amanhecido que, provavelmente, não seria mais consumido. Vamos animar o café da manhã com esse doce especial? A padaria Carillo trouxe a fórmula diretamente da Itália - uma receita de família. Veja o modo de preparo e experimente!