O restaurante Cantinho da Vovó era um sonho familiar. Mais especificamente de Maricelma Mendes, sogra de Gustavo Patrício Clemes, 40 anos, ex-bancário e investidor inicial do empreendimento. O negócio começou com marmitas caseiras vendidas a clientes do banco e se tornou um restaurante com 200 lugares numa das avenidas mais movimentadas de Criciúma (SC).

Vídeos divulgados pelos donos nas redes sociais, com um buffet de frutos do mar e massas de 7 metros de comprimento, ajudaram a triplicar o faturamento.

No início do empreendimento, Clemes seguia trabalhando no banco e dava suporte para a produção de marmitas da família Mendes.

Para ele, o objetivo sempre foi agradar ao cliente, surpreender e fidelizar, mesmo que no início o retorno não fosse como o esperado. “Em vez de fazer só arroz e feijão, já servia uma lasanha junto. O negócio era fazer o nome”, conta.

O restaurante físico começou realmente como um “cantinho”. Era uma sala pequena, em um bairro simples, que só tinha quatro mesas. Eles vendiam principalmente lanches, como hambúrgueres e marmitas.

Depois, com o dinheiro de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) que recebeu do banco, Clemes conseguiu investir em um pequeno bufê.

Continua após a publicidade





Restaurante ganha uma personagem

Quando se mudaram para um novo salão, com capacidade para 60 pessoas, uma personagem surgiu para representar a culinária afetiva do local. A “vovó” passou a ser encenada por Maria Cristina Mendes, 58 anos, tia da esposa de Clemes. A verdadeira vovó, Maricelma, prefere ficar na cozinha. Inicialmente, a tia ficava de ajudante e também fazia algumas fotos para divulgar o estabelecimento.

Na pandemia, acumularam dívidas, mas não desistiram. Depois desse período, o restaurante reabriu próximo de uma universidade, em um local maior, com capacidade para 120 pessoas.

A localização facilitou os contatos para que o cantinho começasse a produzir eventos como formaturas. Com o empreendimento estabelecido, Gustavo pediu as contas no banco para ajudar nas tarefas do local.

Vovó e Gustavo Clemes gravam vídeos brincando um com o outro para as redes sociais Foto: Deise Santos

Divulgação do cardápio é feita por meio das redes sociais

Continua após a publicidade

A personagem da vovó e Clemes, que faz o personagem “perninha”, começaram a produzir conteúdo em forma de vídeos curtos durante as férias, geralmente um implicando com o outro, e ganharam visibilidade nas redes. Mas não foram apenas as brincadeiras que chamaram a atenção do público, e sim as comidas do buffet.

Em um dos vídeos, a vovó ostenta um dos maiores sucessos do restaurante: um buffet de 7 metros com peixes, camarão, lasanha, outras massas e sobremesas. Esse é o cardápio do fim de semana, que custa R$ 89,90 para consumo livre.

Durante os dias úteis, o foco é comida caseira, e o cardápio varia entre dias temáticos como: peixe, feijoada, miúdos e culinária italiana. Nesses dias o preço é R$ 59,90 o quilo ou R$ 40 a opção livre.

Buffet de frutos do mar chega a 7 metros e é servido aos finais de semana Foto: Deise Santos

Planos de expansão do restaurante Cantinho da Vovó

De acordo com Gustavo, eles ficaram 2 anos sem lucrar, apenas investindo, e somente em 2023 colheram os frutos do trabalho e viram o faturamento mensal triplicar – valor que o empreendedor prefere não revelar.

Continua após a publicidade

“Literalmente pagávamos para trabalhar, e neste ano conseguimos pagar as dívidas e comprar uma casa para minha sogra”, conta.

Atualmente, o restaurante recebe cerca de 200 pessoas em dias de semana e, aos finais de semana, o local tem fila para entrar e não consegue comportar todos os clientes.

Motivo pelo qual o empreendedor pretende expandir para um estabelecimento com capacidade para 400 pessoas no próximo ano.

Para ele, o segredo do restaurante ter prosperado é a perseverança. “Por mais difícil que seja, não pode desistir. Tem que acreditar e continuar”.