Saiba qual é a melhor padaria de São Paulo

Nesta terça, 5, na sede do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), foi relevado o resultado da quarta edição do concurso Padocaria SP. A Panificadora Ceci foi eleita como a melhor padaria de São Paulo.

A Panificadora Ceci conquistou esse prêmio pelo terceiro ano seguido, tornando-se grande destaque. Localizada no bairro do Planalto Paulista há 60 anos, o estabelecimento oferece os quitutes tradicionais de café da manhã, além de bolos artesanais, sanduíches, tortas e outras delícias.

E não para por aí. Além de conquistar o título de melhor padaria de São Paulo, a Panificadora Ceci também ficou em primeiro lugar em outras categorias: melhor café e melhor padaria da zona sul da cidade.

Segundo a matéria da repórter Cintia Oliveira, Gustavo Guimarães Fernandes, sócio da padaria, descreveu o prêmio como ‘’gratificante’', pois reflete o resultado de um trabalho em conjunto que busca uma produção de qualidade.

Como funciona?

O Padocaria São Paulo é um dos maiores reconhecimentos do setor de panificação. O concurso é dividido em duas etapas. A primeira inclui uma votação on-line, que revela as padarias finalistas das cinco regiões da cidade.

Na segunda fase, a participação do público elege as melhores opções em diferentes categorias: pão de fermentação natural, serviço de frios, pão na chapa, produção de pizza, café, sonho e muito mais.

Por fim, o resultado abrange padarias de diferentes estilos e com uma produção que oferece muito mais do que apenas o tradicional pão. Além disso, acaba englobando as cinco regiões da cidade, favorecendo uma visita.

Padocaria 2024

Além de descobrir a melhor padaria de São Paulo, você também pode conferir os vencedores das demais categorias. A Estado Luso, situada na Vila Paulicéia, ganhou em primeiro lugar na categoria pão na chapa, por exemplo. Confira mais na matéria completa.

Sabemos que o pão é um dos alimentos mais tradicionais das padarias e, inclusive, tornou-se uma categoria no Padocaria 2024. Para descobrir os locais que possuem uma produção de qualidade, Paladar consultou chefs que indicaram onde comprar pão em São Paulo. É possível encontrar as versões comuns e diferentes. Saiba mais.