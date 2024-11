Qual é a melhor padaria da Zona Norte de São Paulo?

A Arizona Pães foi eleita a melhor padaria da Zona Norte de São Paulo pela Padocaria SP na edição de 2024. Além de conquistar o primeiro lugar na região, a padaria também se destacou em diversas outras categorias do concurso, recebendo prêmios em vários quesitos.

Prêmios por categoria

A Arizona Pães também saiu vitoriosa em outras categorias do concurso, como melhor pãozinho, que se refere ao tradicional pão francês, e melhor pão na chapa com requeijão. A padaria ainda levou o segunda posição no ranking de melhor sonho e conquistou o terceiro lugar entre os melhores pães na chapa.

Como funciona o Padocaria SP?

Idealizado pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista Miguel Icassati, o Padocaria elege as melhores padarias de São Paulo, em duas fases: a primeira etapa, com votação on-line, elege as 25 padarias finalistas das regiões central, sul, leste, oeste e norte da capital paulista.

PUBLICIDADE

Na segunda fase, o público vota em categorias como melhor pão na chapa com requeijão e melhor sonho. Para saber mais sobre o concurso e os resultados nas demais categorias, leia a matéria de Cintia Oliveira, no Paladar.

Como saber se um pão francês é bom?

Pão francês fresquinho Foto: Leonidas/AdobeStock

O pão francês é um alimento clássico de café da manhã e muitas pessoas costumam dar um passada na padaria assim que o dia amanhece em busca de um pãozinho saboroso e quentinho, assim como os eleitos pelo Padocaria SP. Mas você sabe como realmente escolher um bom pão? Ao Paladar, chefs e padeiros deram três dicas essenciais para escolher o quitute perfeito antes de levar para casa. Confira aqui.