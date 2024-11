A melhor padaria da zona oeste de São Paulo de 2024

A Panificadora Ceci, do bairro do Planalto Paulista, foi eleita a melhor padaria de São Paulo segundo o Padocaria 2024. No entanto, o concurso também abrangeu os destaques de outras regiões da cidade. Quer entender tudo sobre como funciona e os resultados? Veja abaixo.

Outro destaque foi a Forno Fecchio, na Vila Anglo Brasileira. Essa padaria ganhou como a melhor da zona oeste, e oferece uma ampla produção com delícias de padarias. Em uma publicação no Instagram, a Forno Fecchio agradeceu ao time que trabalha diariamente no local e aos clientes.

Além da Forno Fecchio, outras padarias foram escolhidas em diferentes regiões. A Galeria dos Pães conquistou o título de melhor padaria do centro da cidade, já a Arizona Pães ficou em primeiro lugar na zona norte, por exemplo. Você pode conferir tudo nesta matéria.

Padocaria 2024

O Padocaria São Paulo é um reconhecimento importante do setor de panificação. O concurso é dividido em duas etapas. A primeira inclui uma votação on-line, que revela as padarias finalistas das cinco regiões da cidade.

Já durante a segunda fase, a participação do público elege as melhores opções em diferentes categorias: sonho, pão na chapa, de fermentação natural, produção de pizza, café, serviço de frios e mais.

