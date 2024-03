Padaria artesanal cria sabor especial de pão para a Páscoa; conheça

A Vivant decidiu encantar seus clientes nesta Páscoa com uma criação especial adicionada ao cardápio. Trata-se do pão de cacau com chocolate branco e cranberry, uma combinação disponível por R$30.

Para experimentar essa novidade, as encomendas podem ser feitas até o dia 27 de março e algumas unidades também estarão disponíveis para retirada.

O horário de funcionamento do estabelecimento é de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Vale destacar que estará fechado apenas na sexta-feira, dia 29.

Sob a liderança do chef André Cunha e seu sócio Mário Izaias, a Vivant se destaca por sua abordagem artesanal nas produções, inspirada na tradição culinária franco-italiana.

Endereço: Alameda Casa Branca, 399 -Jardim Paulista - São Paulo. Telefone/delivery: (11)91615-6070. Instagram: @vivant.padaria. Segunda a sexta, 7h às 19h. Sábado, 7h às 13h. Takeaway. Não há serviço de mesa.