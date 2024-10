Qual a melhor safra do vinho Altair, segundo especialistas?

Para comemorar 20 anos, a vinícola Altair, do vale do Cachapoal, no Chile, realizou uma degustação vertical, com vinhos da safra de 2003 a 2023, para mostrar a evolução do clássico tinto premium da marca.

Aos pés da Cordilheira dos Andes, são produzidos os vinhos Altair. O mesmo vinho elaborado em anos diferentes muda muito o sabor final do produto. O vinhedo está localizado em uma área a 450 e 600 metros de altura do nível do mar.

A altura e a cordilheira influenciam o clima e o solo, definindo o perfil deste tinto. A matéria-prima e os instrumentos de qualidade são essenciais para a produção deste vinho. Leia mais sobre na reportagem publicada na coluna Le Vien Filosofia, do Estadão.

Qual a melhor safra do vinho Altair?

De todos, a safra de 2021 do vinho Altair se destacou. Pelo paladar dos especialistas, a mistura entre as uvas cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, carmenere e petit verdot, criou um sabor especial e único.

PUBLICIDADE

Como aprender a degustar vinhos?

Degustar vinhos: talento ou habilidade? Por mais que pareça uma tarefa destinada a sommeliers, aprender a degustar vinhos não é impossível. É preciso começar se atentando ao vocabulário do mundo vinícola. Confira essa e outras dicas em matéria publicada no Paladar.

Para ajudar na pesquisa, o Paladar criou o Guia dos Vinhos. Lá, é possível encontrar as principais informações, tanto para iniciantes quanto mais experientes, como produção, adegas, história e indicação de rótulos.