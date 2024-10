3 vinhos brasileiros entram no menu degustação do D.O.M. de Alex Atala

O D.O.M, do chef Alex Atala, tem novidades no menu degustação. O restaurante, dono de duas estrelas Michelin, completa 25 anos e, para comemorar a data especial, traz novo menu harmonizado com vinhos nacionais. Confira 3 rótulos selecionados.

No menu, o chef faz releituras de clássicos brasileiros, inspirados nos biomas. Para o menu ficar 100% nacional, a harmonização também ficou por conta de espumantes, tintos e brancos brasileiros, selecionados a dedo pelo sommelier, Luciano Freitas.

Para deixar ainda mais festivo, todos os vinhos ganharam um rótulo comemorativo, desenhado pelo grafiteiro Felipe Yung, em edição limitada. A lista completa dos vinhos foi publicada na coluna de Suzana Barelli, a Le Vin Filosofia, no Estadão.

Blanc de Noir 2022 - Vinícola Vivente

Entre a serra e o vale gaúcho, o Blanc de Noir, produzido em 2022 pela vinícola Vivente, abre o menu degustação do D.O.M. A vinícola é uma das poucas que segue o princípio da biodinâmica, ou seja, utilizando apenas compostos naturais na produção.

Tinto Cordel 2000 - Vinícola Uvva

O Tinto Cordel 2000 é um vinho especial na lista. Ele é o único representante da técnica de colheita de inverno. Por irrigação e por hormônios, a videira consegue, mesmo no inverno, dar fruto nas regiões centrais do Brasil. Aqui, no caso, foi produzido na Bahia.

Niagara 2014 - Viníciola Bellaquinta

O menu fecha muito bem com Niagara 10 anos, um tinto licoroso elaborado pela Bellaquinta, na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. O vinho acompanha o pudim de avó com cajá.

