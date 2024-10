Os melhores bolos da Europa segundo o TasteAtlas

Muita gente gosta de um bolo para adoçar o paladar. Alguns da Europa são destaques mundiais, e por isso estão em uma lista do TasteAtlas, um guia gastronômico que considera a votação popular para montar rankings. A lista contempla 100 melhores bolos da Europa, mas aqui vamos destacar os três primeiros:

3º lugar: Valašský frgál

O Valašský frgál conquistou 4,5 estrelas do total de 5. Esse bolo combina crumble, geralmente com pedaços de pão de gengibre polvilhados com açúcar e canela, com uma cobertura variada: geleia, nozes e outros tipos. Essa sobremesa aparece em épocas festivas.

2º lugar: Kladdkaka

O chocolate e o cacau são protagonistas desse bolo, que ficou em segundo lugar no ranking, também com 4,5 estrelas. Ele é feito com uma massa úmida no interior, enquanto é coberta no exterior por uma camada fina e levemente crocante. Embora possa ser consumido puro, tradicionalmente é servido com chantilly ou sorvete.

1º lugar: Sernik

A medalha de ouro ficou com esse bolo tradicional da Polônia, muito semelhante a um cheesecake. Seu diferencial está em uma crosta no topo, que cobre a massa feita com açúcar, ovos e queijo coalhado, além de também poder incluir geleias de frutas para um toque especial no sabor.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação, assim como na lista dos melhores bolos da Europa, é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, que não são críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações.