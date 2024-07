O cheesecake que costumamos a comer no Brasil é feito com base no estilo americano, nascido na cidade de Nova York. Mas você já parou para pensar onde foi criado o cheesecake e o que o torna tão delicioso? Nós conversamos com o chef e confeiteiro Lucas Corazza para saber um pouco mais sobre a história e algumas curiosidades sobre este doce irresistível.

Origem do cheesecake

Apesar do nome “Philadelphia cheese” o cream cheese é nativo da cidade de Nova York. Em 1880, a Empire Cheese Company, uma fábrica de queijo, lançou o primeiro cream cheese industrializado. Nessa mesma época, o restaurante e delicatessen, Reuben’s Restaurant, incorporou o ingrediente na receita de cheesecake.

A sobremesa ficou tão boa que uma delicatessen rival, a Lindy’s, “roubou” o cozinheiro do Reuben’s Restaurant. Nessa nova casa, o cheesecake recebeu uma crosta de bolacha e era mais facilmente fatiado, se assemelhando à receita que conhecemos hoje.

Mas a história não parou por aí. Mesmo depois do Lindy’s fechar as suas portas, o seu cheesecake ainda servia como referência. Até que um dia, o chef Guy Pascal decidiu mudar um pouco as coisas. Ele começou a observar um de seus cozinheiros, que já havia trabalhado no Lindy’s e acabou criando a sua própria versão da receita. Agora, com toques adicionados por esse cosinheiro,, o cheesecake também levava raspas de cascas de frutas cítricas, o que deu um toque de creme azedo e ditou como seria a sobremesa que conhecemos até hoje.

Como é um cheesecake perfeito?

Mas afinal, como é a receita de cheesecake perfeito? Para fazer um cheesecake delicioso é preciso usar cream cheese, sua textura e acidez adicionam uma característica singular à sobremesa. De acordo com o chef Lucas Corazza, a textura única, o sal equilibrado e o frescor do cream cheese conferem detalhes únicos. Outra coisa importante: é preciso adicionar raspas de laranja e de limão na massa para trazer um suave aroma cítrico que combina com a acidez do cream cheese. E, caso você ainda esteja na dúvida para saber se a sobremesa está perfeita, uma dica: um bom cheesecake normalmente é alto.

Como é um cheesecake ‘abrasileirado’?

Segundo o chef Corazza, “um cheesecake tem gostinho de Brasil quando ele brinca com a crosta e coberturas”. Usar flocos de milho, bolachas amanteigadas e biscoito de fubá são sinônimos de brasilidade. Mas as coberturas são nossas grandes estrelas. Cupuaçu, bacuri, doce de abóbora, doce de leite e goiabada são acompanhamentos perfeitos para essa sobremesa.

Onde comer cheesecake em São Paulo?

Impossível não ficar com água na boca depois disso tudo, mas não precisa se preocupar, vamos te dizer onde comer o melhor cheesecake de São Paulo. Falamos com os chefs e confeiteiros Alan Fingerman do Notorious Fish, Caio Alciati do LosDos Cantina, Rodrigo Freire do Preto Cozinha, Daniel Park do Komah e da Komah Bakery e Bel Coelho.

Aiô

Cheesecake com bolinhas de tapioca Foto: Nani Rodrigues/ Divulgação

Localizado na Vila Mariana, a casa valoriza as raízes taiwanesas de Jasmine Chen, mãe do dono do restaurante, desde a arquitetura com cores e texturas, que lembram a paisagem do país natal de Jasmine, até o cardápio que adapta pratos típicos com ingredientes locais. Um dos pratos mais pedidos no Aiô é o cheesecake (R$ 36,00) que leva goiabada, anis e pérolas de tapioca que trazem uma textura única à torta.

Para o chef Caio Alciati, em questões de técnica e sabor essa opção é a melhor da cidade: “O cheesecake em si é feito com muita técnica, executado perfeitamente, com resultado super cremoso. Junto com a torta, eles servem bolinhas de tapioca, que dão uma textura bem especial, além de um toque de anis.”

Essa sobremesa é um ótimo exemplo do casamento entre a cultura taiwanesa e brasileira, por ser uma releitura do romeu e julieta e pela sua característica láctea, já que Taiwan possui uma grande variedade de leites.

Serviços: R. Áurea, 307 - Vila Mariana, São Paulo - SP. Telefone: (11) 5083-4778

Navarro Cheesecake

Cheesecake com calda de frutas amarelas Foto: Paolo Ribeiro/ Divulgação

Especializada apenas na produção de cheesecake, a doceria Navarro se importa muito em manter textura e sabor impecáveis. Para isso, eles não utilizam nenhum tipo de gelatina ou espessantes. Suas caldas são feitas com frutas frescas sem adição de corante ou aromatizante.

“Pra mim, a melhor pedida é o cheesecake com calda de frutas amarelas da Navarro. A procedência dos ingredientes, desde a bolacha até o cream cheese ou a manteiga, e o domínio dos processos resultam no meu cheesecake favorito!”, comenta o chef Alan Fingerman.

E se estiver em dúvida se a sobremesa é doce demais, não precisa se preocupar: “Eu gosto da Cheesecake do Navarro porque é uma receita mais leve, com calda de frutas vermelhas não muito doce. A torta é super cremosa e firme.”, diz o chef Rodrigo Freire.

Serviços: Somente delivery disponível no Ifood e Rappi. Telefone: (11) 99331-8315

ByKim Confeitaria

Cheesecake de matcha Foto: Mateo Oh/ Divulgação

Cremoso, denso, doce na medida certa e com base crocante. Essas são algumas das características do cheesecake da ByKim confeitaria. O de matcha, por exemplo, utiliza o ingrediente produzido na Coréia do Sul.

“Apesar da técnica nitidamente remeter a um cheesecake basco, eu pessoalmente sinto e entendo que o produto da ByKim tem a essência da cheesecake “coreana”, em versões como a cheesecake de matchá, que são imperdíveis.”, acrescenta o chef Daniel Park.

Serviços: Rua Tupi, 114 - Santa Cecilia, São Paulo - SP. Disponível no delivery Ifood. Telefone: (11) 91317-1186

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Cheesecake com calda de manga e maracujá Foto: Rubens Kato/ Divulgação

O cheesecake da confeiteira Marilia Zylbersztajn é um dos que mais se destacam, justamente, pela dedicação a cada passo do preparo dessa sobremesa. Um dos seus diferenciais é o fato dela confeccionar seu próprio biscoito. A massa sucrée faz parte da base do cheesecake, junto de uma mistura de cream cheese com ricota, o que dá leveza e o torna menos gorduroso. Além disso, ela também faz suas próprias caldas de frutas com produtos orgânicos. São 3 opções: manga com maracujá, frutas vermelhas e morango. Todas as caldas levam pouco açúcar e contribuem para equilibrar o queijo.

“Pra mim, a torta da Marília tem textura cremosa e perfeita. Adoro a versão com calda de frutas amarelas, que leva manga e maracujá, bem tropical.”, opina a chef Bel Coelho.

Serviços: R. Fradique Coutinho, 942 - Pinheiros, São Paulo - SP. Telefone: (11) 96570-0094

Qual é a melhor marca de cream cheese para fazer cheesecake?

Já sabemos que o cream cheese é um ingrediente muito importante no preparo do cheesecake, mas como encontrar a opção perfeita? Para responder essa pergunta, convidamos um time de 5 especialistas que avaliaram às cegas várias amostras para determinar qual é a melhor marca de cream cheese. Confira o ranking completo no link abaixo, que traz avaliação detalhada de cada marca participante e dicas e curiosidades sobre o ingrediente como por exemplo, o que é o cream cheese e para que ele é usado na culinária.

