Brasil ganha destaque entre os melhores bolos de chocolate segundo o TasteAtlas

O bolo de chocolate é uma criação popular que conquistou o mundo dos doces, resultando em diferentes versões. Em mais uma lista do TasteAtlas, o bolo de brigadeiro do Brasil ficou em quarto lugar entre os melhores bolos de chocolate, com base na votação popular dos usuários.

Bolo de brigadeiro

O bolo de brigadeiro conquistou o quarto lugar com 4,3 estrelas do total de 5. Ele é preparado com camadas de massa e recheios generosos, compostos por ingredientes como leite condensado, creme de leite, chocolate em pó e outros.

Este bolo inclui granulados na decoração e há quem goste de adicionar chocolate derretido e brigadeiro por cima. O bolo de brigadeiro é bastante tradicional em todo o país, especialmente em festas de aniversário.

PUBLICIDADE

Faça em casa

Receita de bolo de brigadeiro

Aprenda a preparar a massa de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro, combinação perfeita ensinada pelo chef confeiteiro Lucas Corazza. O doce pode ser consumido ainda em bom estado em até seis dias. Veja a receita completa aqui.

Bolo de brigadeiro. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Melhores bolos de chocolate do mundo

PUBLICIDADE

Apesar do bolo de brigadeiro ter ganhado destaque entre as cinco primeiras posições, outros doces de países diferentes completaram o pódio da classificação:

Kladdkaka (1º lugar): este bolo tradicional da Suécia é conhecido por seu interior úmido e exterior crocante, ambos repletos de chocolate, principalmente amargo. Ele geralmente é servido com chantilly ou sorvete. Torta caprese (2º lugar): a torta caprese representa a Itália. O diferencial está na sua textura densa e fina camada de açúcar de confeiteiro, o que dá um toque especial para o doce. Ele inclui ingredientes como amêndoas, ovos, açúcar e chocolate amargo. Torta Tenerina (3º lugar): outra sobremesa italiana da lista é a Torta Tenerina, encontrada em várias confeitarias do país. Ela agrada pela maciez, resultado de seus cinco ingredientes para ficar pronta.

TasteAtlas

Além dos melhores bolos de chocolate, as classificações do guia gastronômico abrangem outros doces, sobremesas e pratos. As avaliações são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.