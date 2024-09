Participar de um brunch se tornou uma prática popular na cidade de São Paulo. A refeição que começa antes do meio-dia, como um café da manhã reforçado e tardio, se estende para o horário do almoço e pode combinar café com drinque e doce com salgado, sem ser parte da sobremesa ou prato principal.

Hoje, diversos restaurantes apostam nesse estilo de refeição e alguns se destacam pela forma como servem os alimentos, como bolos, pães e frutas. Confira os três melhores lugares para tomar um bom brunch na capital paulista. Saiba mais sobre os restaurantes e valores na matéria de Fernanda Meneguetti.

Emporio Fasano

O local oferece um brunch chique, que inclui até taças de champanhe na experiência. Os pães são todos caseiros, mesmo os doces e o bem folhado croissant. Para acompanhar, o buffet apresenta salumeria importada e queijos frescos.

Também há frutas e sucos da estação, além de iogurte e granolas. Cafés e chás trazem a grife Fasano. O restaurante ainda tem opções à la carte, como croque monsieur, um avocado toast ou panquecas.

Onde: R. Bela Cintra, 2.245, Jardins

Notiê

No topo do Shopping Light, com vista para o Theatro Municipal, o Notiê oferece uma espécie de menu degustação. Para começar, é oferecido um coquetel de boas-vindas, seguido por uma cestinha com diferentes tipos de brioche, pão de forma, de fermentação natural e queijudíssimo de queijo. Também estão incluídos uma tabuinha com bolo do dia, outra com embutidos e queijos artesanais.

Ainda são servidos suco, iogurte, granola, frutas e mel de abelhas nativas. O café coado é feito com o acauã torra clara, produzido na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina.

Onde: Espaço Priceless, R. Formosa, 157

Purana.Co

O brunch do Purana.Co traz uma proposta diferente e apresenta um cardápio sem nenhum derivado animal. O local dispõe de shots para ativar o organismo, iogurte, tofu mexido, pães, frutas, bolos, cokies, geleias, hummus diversos, requeijão vegano e outras pastas.

Os pãezinhos sem queijo e outras opções sem glúten chegam quentinhos à mesa, onde é possível pedir sucos especiais, como o do céu, que tem spirulina medicinal. O café é orgânico e coado de pouco em pouco, com consumo à vontade. Tomar brunch no Purana.Co ainda garante um passeio com seu cachorro, pois é pet friendly.

