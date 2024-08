Os melhores chás do mundo segundo o TasteAtlas

O chá é uma bebida mundialmente conhecida e com produções exploradas em diversas regiões ao redor do mundo, resultando em diferentes aromas e sabores. Alguns se destacam mais do que outros e, com base em suas avaliações, o TasteAtlas reuniu uma lista dos melhores chás do mundo.

A classificação foi divulgada após votações populares em que os usuários atribuem notas de até 5 depois de experimentarem chás de vários tipos durante viagens e experiências pessoais. Embora o Brasil não tenha aparecido nessa lista, o país se destacou entre os melhores pratos com frutos do mar e outras categorias.

Melhores chás do mundo segundo o TasteAtlas

3º lugar: Pu Erh (4,4 estrelas)

Esse chá, originário de uma província da China, é descrito pelo site como popular entre os moradores do país, com mais de uma variedade. Geralmente, apresenta nuances amargas e sabores suaves, resultados do processo de fermentação, e está associado a benefícios à saúde.

2º lugar: Black Tea (chá preto)

Os aromas e sabores fortes são o que tornam esse chá tão potente no paladar, além de possuir uma coloração escura. Ele apresenta amplas variedades e misturas, mas foi criado também na China, especificamente em Fujian, conquistando o segundo lugar com 4,4 estrelas entre os melhores chás.

1º lugar: Hojicha

O hojicha é o mais bem avaliado da classificação, com 4,5 estrelas do total de 5. O TasteAtlas resume que é basicamente um chá verde japonês criado em aproximadamente 1920, com uma característica particular após a torrefação ao adquirir um sabor terroso combinado a uma leve doçura.

Outros melhores chás do mundo

Além dos três primeiros colocados, outros chás também se destacaram entre os seis melhores chás do mundo. O Chá preto do Ceilão, de Sri Lanka (na Ásia), ficou em quarto lugar, enquanto o Da hong pao (China) e Darjeeling (Índia) ficaram na quinta e sexta posição, respectivamente, ganhando destaque internacional na classificação da bebida.