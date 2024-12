Quais são os melhores chocotones clássicos de 2024?

O chocotone já se tornou um clássico de tão amado que é pelos consumidores. A versão de panetone com chocolate é a favorita de muita gente e essencial nas festas de fim ano.

Diante disso, o Paladar testou às cegas cinco marcas de chocotones clássicos, com massa de fermentação natural, carregada de gotas de chocolate. Vale destacar, que essa versão é a mais comum, sem recheios de brigadeiro ou outros sabores.

Especialistas convidados

Para descobrir quais chocotones clássicos merecem um espaço na sua mesa de Natal, um time de especialistas, formado pela pastaia Joyce Bergamasco, pelo confeiteiro do restaurante Notiê, instalado no Espaço Priceless, Pedro Nóbrega, além do chef e idealizador do projeto social Pão do Povo da Rua, Ricardo Frugoli, degustou às cegas as amostras da categoria.

Critérios de avaliação

Os chocotones foram avaliados a partir de quatro critérios: aspecto visual, aroma, textura e sabor. Além do formato uniforme, o júri buscou um chocotone com massa leve e com certa umidade, uma boa distribuição de gotas de chocolate, que deveriam ser de qualidade.

Chocotones testados na categoria clássicos

Panetone de chocolate com avelã, por Fazemos Pão (R$ 110, 550 g)

Panetone de chocolate artesanal, por Glacé Patisserie (R$ 69,90, 500 g)

Panetone com chocolate, por Locale Caffè (R$ 119, 500 g)

Panettone com gotas de chocolate, por Kopenhagen (R$ 89,90, 500 g)

Panetone duplo chocolate, por Lindt (R$ 111, 400 g)

Chocotones clássicos favoritos

Ao final do teste, os especialistas escolheram os seus chocotones favoritos na categoria clássicos. Confira a seguir:

Fazemos Pão

Panetone de chocolate com avelã da padaria artesanal Fazemos Pão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O panetone de chocolate com avelã, produzido pela padaria artesanal comandada pela dupla Priscila Imai e Thiago Dragão em Pinheiros, foi o campeão do teste às cegas de Paladar realizado em 2023. E, neste ano, faz o seu retorno com um dos favoritos na seleção.

Elaborado com lievito (fermento natural desenvolvido especialmente para a receita), o panetone leva três dias para ficar pronto.

Apresenta sabor equilibrado, massa úmida e repleta de alvéolos. Tem gotas de chocolate belga ao leite e meio amargo, além de raspas de limão-siciliano e laranjas cristalizadas. É aromatizado com pasta de laranja-baía e fava de baunilha de produção própria. E, ainda, exibe avelãs caramelizadas.

Lindt

Panetone duplo chocolate da Lindt Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O panetone duplo chocolate, da marca suíça de chocolates, foi considerado um dos melhores da seleção de chocotone. É elaborado com massa de fermentação natural e repleto de gotas de chocolates ao leite e meio amargo da marca. A massa, na opinião dos jurados, poderia ser um pouco mais leve. Para saber todos os panetones e chocotones clássicos testados por Paladar, leia a matéria de Chris Campos e Cintia Oliveira.