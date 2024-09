As 10 melhores comidas japonesas do mundo segundo ranking internacional

A culinária do Japão ganhou popularidade global e até um espaço no TasteAtlas. O ranking internacional atualizou a lista das 100 melhores comidas japonesas do mundo nesta segunda-feira, 16, apontando quais pratos estão em alta segundo a votação popular:

Kaisendon (3º lugar)

Em terceiro lugar, esse prato se destacou por mesclar frutos do mar variados, como ovas de salmão e ouriço do mar, combinados a uma camada de arroz cozido no vapor, além de pepino, cebola e gengibre fresco. Wasabi e gergelim branco entram como outros acompanhamentos do kaisendon, principalmente em restaurantes.

Yokohama-Style Ramen (2º lugar)

Também conhecido como ramen estilo Yokohama, esse prato leva carne de porco, macarrão e um caldo com consistência líquida. Você também pode adicionar mais ingredientes, como vegetais, alho, gergelim e temperos.

Hamamatsu gyoza (1º lugar)

Conquistando o coração do público, o Hamamatsu gyoza ficou em primeiro lugar na classificação. Nada mais é do que um gyoza recheado com carne de porco, temperos diversos, repolho e cebola, que depois é frito em um formato circular.

As 10 melhores comidas japonesas do mundo

Hamamatsu gyoza Yokohama-Style Ramen Kaisendon Otoro nigiri sushi Karē Karaage Kake soba Jingisukan Ajitsuke tamago Goma dare

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar recomendações gastronômicas globais, como as melhores comidas japonesas do mundo.