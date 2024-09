Cerveja japonesa é eleita a melhor IPA do mundo no World Beer Awards 2024

Cervejas são populares em todo o mundo em diferentes categorias, e a Myoko Kogen Alpen Blick Beer foi eleita a melhor cerveja India Pale Ale do mundo segundo a anual Premiação Mundial de Cervejas (World Beer Awards).

A Myoko Kogen Alpen Blick Beer, de estilo inglês, é produzida no Japão, pela empresa Cerveja Myoko Kogen, com uma composição de 6% de teor alcoólico. O rótulo dessa bebida destaca as cores azul, dourado e branco, em conjunto com uma garrafa mais alaranjada e tradicional.

Esse título confere um reconhecimento internacional muito além do país de origem de produção, destacando não somente a categoria, mas também essa bebida para o público do universo cervejeiro.

A mesma empresa possui outras conquistas na Premiação Mundial de Cervejas, mas em diferentes categorias, como a Cerveja Myoko Kogen Alpen Blick, que ganhou prata também em 2024 como uma excelente cerveja preta.

World Beer Awards

O World Beer Awards contempla anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo. Elas são avaliadas primeiro dentro de cada país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Em 2024, o World Beer Awards elegeu não somente cervejas desta categoria, mas também considerou cerveja sem álcool, saborizada, cerveja preta, porter, clara, especial, de trigo e outras versões populares.

