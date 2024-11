3 melhores cortes de carne brasileira segundo o TasteAtlas

Na gastronomia brasileira, é possível lembrar de pratos e bebidas autênticos, como as carnes. Fraldinha, contrafilé e picanha se destacaram no ranking do TasteAtlas dos melhores cortes de carne brasileira, considerando a votação popular. Quer saber mais? Confira abaixo:

Fraldinha (3º lugar)

Em terceiro lugar, a fraldinha foi descrita como uma carne longa, fina e com tecido conjuntivo. Ainda assim, quando preparada no churrasco, entrega uma parte rosada no interior e crosta nas bordas, o que combina com um molho de sabor mais forte. No ranking, a fraldinha conquistou 4,6 estrelas do total de 5.

Leia também: Manual completo do churrasco perfeito

Tudo sobre a fraldinha

PUBLICIDADE

A agilidade e praticidade no preparo da fraldinha a torna uma peça ideal para o churrasco, sendo temperada com sal e pimenta-do-reino. Essa combinação dá origem a uma peça suculenta, macia e saborosa. Quer saber tudo sobre fraldinha? Confira esta matéria.

Contrafilé (2º lugar)

Esse corte brasileiro ganhou medalha de prata no TasteAtlas com 4,7 estrelas em votação popular. O site o descreve como suculento, macio, saboroso e versátil, pois pode ser preparado no churrasco, grelhado e cozido, por exemplo.

Receitas com contrafilé

Ficou com vontade de comer algum prato com contrafilé? No Caderno de Receitas do Paladar, você acessa o carpaccio rústico e o rosbife, dois preparos que incluem o contrafilé como protagonista.

PUBLICIDADE

Picanha (1º lugar)

Já o primeiro lugar ficou com a picanha, um corte brasileiro que ganhou popularidade além do país, conquistando espaço em restaurantes e churrascarias. Uma das suas principais características é a presença de gordura, que a torna suculenta e saborosa por si só, e ainda mais quando preparada corretamente.

Manual da picanha

O Paladar consultou especialistas para tirar as principais dúvidas sobre a picanha: como saber se é de qualidade? de qual parte do boi vem? vale usar sal grosso na picanha? Essas e outras repostas estão disponíveis no manual da picanha.

TasteAtlas

PUBLICIDADE

A classificação da plataforma, assim como ocorreu com os cortes de carne brasileira, é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.