Não importa se o recheio é de queijo, frango ou bacalhau, a quiche perfeita tem massa levemente quebradiça e muito amanteigada.

Basicamente “tudo” pode compor uma quiche. A única regra é utilizar ingredientes que complementem a massa de sabor neutro. Além das opções já citadas, são boas sugestões espinafre, cogumelos, bacalhau, , aspargos e tudo o que a sua criatividade mandar.

Mas, assim como todo preparo na cozinha, a quiche tem seus segredos. Para facilitar a sua vida, a chef Adriana Silvério, do bistrô Rendez-Vous, deu algumas dicas ao Paladar sobre como preparar a quiche perfeita. Confira abaixo:

Ingredientes da quiche

Para a Adriana, sem dúvidas, os ingredientes utilizados no preparo precisam ser de qualidade. Aposte no frescor dos ovos e na qualidade da manteiga, da farinha de trigo e da noz-moscada. Isso fará toda a diferença na sua massa.

PUBLICIDADE

O mesmo vale para a escolha do recheio, que pode ser de um estilo mais clássico, como bacon e presunto, ou onde a sua imaginação te levar, com a mistura de vários insumos. Mas é importante ter cuidado com o excesso de umidade para a massa não rachar ou estragar.

Textura da massa no resultado final

Um dos segredos para uma quiche perfeita é a textura da massa. O ideal é que ela seja leve e desmanche na boca, por isso, é importante que durante o preparo, a manteiga esteja bem gelada. Esse truque pode ajudar a chegar na textura e consistência correta.

Evite que a massa fique dura

Em qualquer receita onde a farinha de trigo é muito presente, é necessário tomar cuidado para não sovar muito a massa e desenvolver o glúten. É exatamente essa reação que deixa a massa dura e acaba atrapalhando a apresentação da receita.

PUBLICIDADE

Além disso, é importante saber equilibrar a umidade da massa. Caso ela fique muito seca, ficará quebradiça. Para que isso não aconteça, pingue algumas gotinhas de água durante a sova até a massa soltar da mão com facilidade.

Receitas de quiche

Agora que você já sabe as dicas principais para preparar a quiche perfeita, que tal conferir algumas opções de recheios? Veja sugestões de preparos aqui.