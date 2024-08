Ensopados brasileiros estão entre os melhores do mundo segundo o TasteAtlas

Ensopados são populares em todo o mundo principalmente durante o inverno, mas alguns deles se destacam mais do que outros em termos de sabores, como evidencia o ranking do TasteAtlas dos melhores ensopados do mundo. O Brasil se destacou tanto no top 10 quanto no top 50 com a Moqueca (8º lugar), Moqueca Baiana (14º lugar) e Bobó de camarão (35º lugar).

Moqueca (8º lugar)

Entre os 10 primeiros ensopados, a moqueca é descrita como um prato comum na Bahia que inclui peixe, camarão, leite de coco, óleo de palma e outros ingredientes. Ela geralmente é finalizada com coentro por cima e servida com pirão, farofa e arroz.

Moqueca de camarão

Embora a moqueca seja comum em restaurantes, também pode ser feita em casa. Aprenda essa moqueca de camarão do chef Fausto Denti, professor de gastronomia do Senac, que sugere servir o prato ainda quente. Veja a receita completa aqui.

Moqueca de camarão do Badaue Foto: Mario Rodrigues

Moqueca baiana (14º lugar)

A moqueca baiana recebeu 4,5 estrelas do total de 5, ficando em 14º lugar no ranking. O prato inclui ingredientes como óleo de dendê, frutos do mar e temperos diversos, sendo tradicionalmente servido na Bahia com farofa, arroz e outros complementos.

Moqueca baiana

Para quem gosta de desafios na cozinha, essa receita é uma boa opção. Ao final, a ideia é combinar a moqueca com uma deliciosa farofa de banana, resultando em um prato que serve toda a família. Veja a receita completa aqui.

Baiana ou capixaba, a moqueca é um prato delicioso e não dispensa uma boa farofa. Vejacomo fazer estareceitade moquecada chef Ana Luiza Trajano do Brasil a Gosto. Foto: Patricia Cecatti/Divulgação

Bobó de camarão (35º lugar)

Você já experimentou bobó de camarão? O prato entrou no top 50 dos melhores ensopados pelo seu conjunto saboroso que evidencia principalmente camarão e óleo de dendê. Também comum na Bahia, o prato aparece nos cardápios dos restaurantes e também pode ser preparado em casa.

Bobó de camarão

A baiana Dadá , chef do restaurante Tempero da Dadá, em Salvador, compartilhou com o Paladar quais são os ingredientes e passos para preparar o bobó de camarão em casa, um prato que destaca a culinária baiana. Veja a receita completa aqui.

A baiana Dadá é chef do restaurante Tempero da Dadá, em Salvador. Ela apresenta esta receita no livro "Viagem gastronômica pelo Brasil", do jornalista Caloca Fernandes.Veja a receita completa. Foto: Felipe Rau/Estadão

Outros ensopados (inclusive brasileiros) no ranking

Outros ensopados do Brasil também apareceram na lista completa, como a vaca atolada (36º lugar) e o vatapá (38º lugar), ampliando o destaque brasileiro na gastronomia internacional. Enquanto isso, os primeiros colocados do ranking foram: Caril Phanaeng (Tailândia) velho índio (Nicaragua) e Kόkoras krasάtos (Grécia), revelando quais são os melhores ensopados do mundo.

TasteAtlas

A classificação da plataforma, assim como a dos melhores ensopados do mundo, é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.