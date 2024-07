TasteAtlas elege os melhores estilos de cerveja do mundo

Cerveja boa é cerveja gelada? É o que dizem por aí. Mesmo que esteja na temperatura adequada, o que realmente importa é o estilo da cerveja, pois ele pode influenciar os diferentes sabores da bebida. A cerveja é tão popular que o TasteAtlas possui uma lista que abrange os melhores estilos de cerveja do mundo.

Os países europeus se destacam significativamente na lista, sendo responsáveis pela produção das cervejas mais apreciadas pelos usuários do guia gastronômico. Essas cervejas se sobressaem por seus variados estilos, características distintas e altas pontuações.

3º lugar: Weissbier

Em terceiro lugar no pódio, a Weissbier, comum na Alemanha, é uma cerveja de trigo levemente amarga, textura cremosa e espuma semelhante a um mousse. A bebida é ideal para acompanhar queijos, frutos do mar, pratos com aves e saladas. A Weissbier conquistou 4,3 estrelas do total de 5.

2º lugar: Dubbel

Esta cerveja se originou na Bélgica e acompanha carnes, salsichas, queijos e chocolate amargo. Ela se caracteriza pelos aromas e sabores complexos, que geralmente evidenciam seu sabor caramelizado, frutas escuras e malte. Ela também conquistou 4,3 estrelas.

1º lugar: Tripel

Com 4,4 estrelas e alcançando o primeiro lugar, a Tripel é caracterizada pelo seu teor alcoólico mais elevado, aromas de banana ou cravo, cor amarelo-dourada e sabores de malte picante, frutado e levemente doce. Esta bebida é bastante consumida na Bélgica e ideal para saborear com molhos, sobremesas, mariscos e lagostas.

TasteAtlas

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.

