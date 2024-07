Saiba quantos litros de cerveja foram consumidos na final da Euro 2024

Neste domingo, 14, a final da Euro 2024 gerou um impacto significativo na economia do Reino Unido, com pubs e varejistas comemorando um aumento nas vendas de alimentos e bebidas.

De acordo com informações do The Guardian, os supermercados Tesco e o Marks & Spencer registraram um aumento expressivo na venda de produtos para churrascos e festas, enquanto os pubs serviram cerca de 5 milhões de litros extras de cerveja, gerando uma receita adicional de cerca de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 320 milhões), segundo a Associação Britânica de Cerveja e Pub (BBPA).

Aumento nas vendas de alimentos e bebidas

Com o clima favorável, os britânicos aproveitaram para fazer churrascos e festas para assistir ao jogo. O Tesco vendeu 1 milhão de pizzas, 180.000 pacotes de hambúrgueres e 800.000 pacotes de salsichas. Além disso, foram consumidos 4 milhões de pacotes de cerveja e cidra, 1,2 milhões de latas de versões sem álcool, 2,5 milhões de garrafas de vinho e mais de 20.000 garrafas de champanhe.

Boom nas vendas de bebidas não alcoólicas

O consumo de bebidas não alcoólicas também teve um aumento significativo, com muitos fãs optando por cervejas e vinhos sem álcool para evitar ressacas. Segundo informações do The Guardian, o Waitrose reportou um aumento de um terço nas vendas de cerveja sem álcool, enquanto a Ocado registrou um aumento nas vendas de bebidas sem álcool e mocktails.

A final da Euro 2024 destacou o impacto econômico positivo de grandes eventos esportivos no Reino Unido. O aumento nas vendas de cerveja, alimentos e bebidas não alcoólicas demonstra como a combinação de eventos esportivos e condições climáticas favoráveis pode impulsionar significativamente o setor de varejo e hospitalidade. Este fenômeno ressalta a importância desses eventos não apenas para o entretenimento, mas também para a economia local.