Quais cervejas puro malte são mais populares entre os consumidores? Paladar testou 13 marcas

Um pesquisa recente mostrou que as cervejas puro malte têm caído cada vez mais no gosto dos consumidores. É o que aponta o estudo Retrato dos Consumidores de Cerveja, divulgado em dezembro de 2023.

Segundo a pesquisa, entre as cervejas mais consumidas estão Heineken (46,13%); Amstel (18,34%); Eisenbahn (15,17%); Spaten (13,37%); Brahma Duplo Malte (11,17%); Império (2,95%).

Em teste recente, o Paladar testou todas essa marcas. Na ocasião, foi convidado um time de jurados para provar às cegas as cervejas. Eles levaram em conta características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e, claro, sabor.

Após a avaliação, eles definiram um top 3 com as melhores bebidas, entre as 13 que foram avaliadas, confira:

As melhores cervejas puro malte do mercado

Spaten Amstel Império

Para saber o ranking com todas as 13 marcas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.