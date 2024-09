Onde encontrar os melhores Moscow Mules em São Paulo

O Moscow Mule, clássico drinque à base de vodka, limão e cerveja de gengibre, surgiu no Chatham Hotel, em Manhattan, Nova Iorque, quando um bartender decidiu limpar o estoque de vodka e refrigerante de gengibre. No entanto, o que poucos sabem é que a espuma de gengibre, amplamente utilizada na versão brasileira da bebida, é uma criação nacional.

Segundo a repórter Giulia Howard, do Paladar, em 2009, o bartender Marcelo Serrano desenvolveu a espuma de gengibre no Brasil após enfrentar a falta de refrigerante de gengibre no país. Ele afirma que o Moscow Mule ideal deve equilibrar dulçor, acidez, textura e álcool, sempre servido na icônica caneca de cobre. Confira os três melhores lugares para apreciar o drinque em São Paulo, segundo especialistas:

Arlete Bar & Mercearia

Moscow Mule do Arlete Bar & Mercearia Foto: Arlete Bar & Mercearia/Divulgação

O chef Martin Casilli destaca o London Mule do Arlete Bar como o melhor Moscow Mule que já experimentou. “Lá o Moscow Mule é um espetáculo, com boas opções de sabores no menu”, avalia.

Bar Astor

Moscow Mule do Bar Astor Foto: Astor/Divulgação

Adriana Silvério, chef do Rendez-Vous Bistrô, escolhe o Moscow Mule do Bar Astor como seu favorito. “O ambiente é agradável, os drinques são excelentes e o atendimento se destaca. Os petiscos complementam a experiência”, diz ela.

Casa Rios

Jéssica Oliveira elogia a versão da Casa Rios, feita com gin Rubi, infusão de frutas vermelhas, blend de limões e espuma de gengibre com puxuri. “Uma combinação sofisticada e deliciosa”, comenta. Saiba mais neste link.

Receitas

Se você quiser experimentar em casa, aprenda a fazer as duas versões do Moscow Mule: a original e a brasileira.

Moscow mule - o original

Moscow Mule Foto: Leo Souza/Estadão

Agora é com você, aprenda a fazer as duas receitas de moscow mule, o original e a brasileira de forma rápida e simples. Com apenas quatro ingredientes você conquista sua família e amigos. Saiba mais na matéria completa disponível neste link.

Moscow mule - o brasileiro

Jacarandá Mule Foto: Giuliana Nogueira

Nesta receita brasileira, você mergulha em outra alternativa de fazer esse drinque. Lembre-se de agitar bem e deixar descansar por meia hora. Utilize a espuma para finalizar a bebida. Receita completa aqui.