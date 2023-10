10 receitas imperdíveis de pão do Paladar

Comemorado no dia 16 de outubro, o Dia mundial do pão celebra um dos alimentos mais básicos e difundidos em diferentes culturas do mundo todo e há milhares de anos. Seu preparo varia entre técnicas e ingredientes diferentes, mas todos levam algum tipo de farinha como ingrediente fundamental.

Do mais clássico aos mais diferentões, separamos neste caderno algumas das melhores receitas de pão disponíveis no Paladar. Confira abaixo nossa seleção:

Pão de fermentação natural

Pão de fermentação natural não é difícil de fazer. Foto: Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Compartilhada pela Patrícia Ferraz, colunista do Paladar, essa receita de pão de fermentação natural utiliza algumas técnicas importantes para o preparo de pães caseiros, como o preparo do levain e algumas técnicas para assar corretamente esse alimento.

Veja a receita

Pão francês

Inflação acumulada do pão francês está um pouco acima do IPCA Foto: Gabriela Biló/ Estadão

O “pãozinho” tem vários nomes, como pão de sal, pão francês, cacetinho ou pão de Jacó, e pode ter diferentes características. Alguns mais aerados, outros mais “massudos”, também variando o nível de crocância da sua casca. A versatilidade do seu uso e seu preço relativamente acessível o tornaram um dos pães mais populares no país, e você pode aprender a fazer em casa a versão da Sagrado Boulangerie desse clássico.

Veja a receita

Pão de frigideira

Pão de frigideira Foto: Amor pela comida

Fazer pão pode ser um processo também super rápido. Nessa receita, idealizada pela chef Susan Martha, o preparo total leva menos de 15 minutos, e leva farinhas de baixo teor de carboidratos e calorias, sendo uma opção saudável para seu lanche da tarde ou café da manhã.

Veja a receita

Pão de leite

Pão de leite Foto: FELIPE RAU

Uma opção de pão super fácil, de sabor levemente adocicado e com uma textura macia e perfeita para passar uma manteiga ou requeijão. Veja abaixo como a chef Ione Gill ensina a preparar essa versão, que fica apenas 30 minutos no forno.

Veja a receita

Pão de mandioca

Faça um pão de mandioca usando ingredientes que você tem em casa Foto: Tiago Queiroz | Estadão

A chef Heloisa Bacellar mostra como fazer um saboroso pão de mandioca, que combinada com apenas alguns ingredientes rende dois pãezinhos para você saborear no café da manhã.

Veja a receita

Pão pita

Pão pita ou pão árabe Foto: Felipe Rau/Estadão

Item indispensável em qualquer mesa da culinária árabe e do Oriente Médio, o pão pita é o acompanhamento clássico para pratos típicos, como o baba ganoush e o hummus, sendo também encontrado como petisco, em sanduíches e wraps. Confira abaixo como fazer uma receita prática de pão pita.

Pão de milho com erva doce

Aprenda a fazer o pão de milho com erva-doce vendido na Sagrado Boulangerie Foto: Marcio Schimming | Sagrado Boulangerie

Uma versão diferente de pão para você variar o cardápio de sua casa, feita pela Sagrado Boulangerie. As sementes de erva-doce se juntam ao perfil mais adocicado da farinha de milho para trazer à receita um toque fresco.

Veja a receita

Paska

Paska, o pão tradicional da Páscoa ucraniana, receita de Ana Paula Paludzyszyn, do restaurante ucraniano Ukra Bar Foto: Gabriel Lunardi

Típico da culinária ucraniana, o paska é um pão macio e amanteigado servido nas celebrações de Páscoa no país. Ana Paula Paludzyszyn, do restaurante Ukra Bar, ensina a fazer uma versão caseira desse pão, de preparo simples e tradicional, com ingredientes acessíveis. Vale a pena experimentar!

Veja a receita

Brioche clássico

Aprenda a fazer a receita de brioche do padeiro Olivier Anquier Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Seguindo na linha de pães amanteigados, a receita de brioche do padeiro francês Olivier Anquier, da padaria Mundo Pão, deve ser preparada na véspera antes de ir ao forno, descansando por cerca de 12 horas na geladeira para obter uma textura macia e aveludada. Confira abaixo as dicas preciosas do especialista para preparar esse pão típico da França.

Veja a receita

Pão de forma artesanal

Pão de forma artesanal, feito com farinha de trigo, água e fermento biológico. Foto: Papoula Ribeiro

A padeira Papoula Ribeiro ensina a fazer uma receita caseira e artesanal do clássico pão de forma. O melhor de tudo: fica pronto rapidamente e leva apenas água, sal, farinha e fermento.

Veja a receita