Os melhores panetones assinados por chefs

Com a chegada de dezembro, os panetones voltam às prateleiras dos mercados. Segundo o professor de panificação Fábio Bruno, o produto — um clássico natalino e verdadeiro “pão de frutas” — deve apresentar massa leve e alveolada, que se desfaz nas mãos.

Essa busca pela qualidade explica o interesse crescente pelos panetones assinados por chefs, considerados no resultado geral dos melhores panetones do Brasil em 2024. Especialistas testaram opções desse tipo entre as categorias gerais da grande degustação. Com isso, as duas favoritas foram:

Confeitaria Dama

O chef consultor Gumercindo Dal’Acqua elaborou o panetone tradicional com frutas secas da confeitaria, que foi elogiado pela textura leve, fermentação natural, sabor equilibrado, cor vibrante e aroma delicado.

Panetone Confeitaria Dama. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Qui o Qua

O panetone Cioccolato, com gotas de chocolate ao leite 55% de cacau e pedacinhos de laranja italiana, produzido pelo chef Dudu Almeida Simone, ficou entre os favoritos pelo conjunto agradável, além de uma embalagem que lembra uma bolsa de grife.

Panetone Qui o Qua. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Categoria ‘’Adoraria Ganhar’'

Além das opções de panetones assinados por chef acima, o Paladar apresentou ainda, na degustação, a categoria ‘’Adoraria Ganhar’'. Nela, 10 marcas foram avaliadas considerando textura, aroma e sabor. Os preferidos dos especialistas foram:

PUBLICIDADE

Sandra Dias : panetone banoffee.

: panetone banoffee. Pães e Bolos Whitaker : panetone de frutas cristalizadas.

: panetone de frutas cristalizadas. A Padeira : panetone clássico.

: panetone clássico. Le Blé Casa de Pães: panetone com gotas de chocolate ao leite, amargo e branco.

A ‘’Adoraria Ganhar’' é uma das categorias da cobertura completa de Paladar, com panetones e chocotones de marcas muito desejáveis. Você pode conferir mais detalhes nesta matéria. Além disso, acesse o teste que definiu ‘Qual o melhor panetone do Brasil’.