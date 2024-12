Os melhores panetones e chocotones acima de R$ 200

Para quem busca um panetone premium, o Paladar traz uma seleção com as melhores opções do mercado. A matéria-prima selecionada e o trabalho de um chef renomado tornam esses panetones super especiais. Confira lista abaixo.

O panetone é um clássico presente de Natal. Pensando nisso, durante a avaliação dos melhores do mercado, o Paladar criou a categoria “Para Presentear”. 3 jurados foram convidados para pensar em qual seria o presente ideal.

Dentre os critérios considerados, o sabor sempre o principal, mas aqui também foram avaliados as embalagens do panetone. Para conferir quais foram as 10 marcas testadas para a categoria “Para Presentear”, clique aqui.

Rosewood

Panetone do Rosewood. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Um dos melhores hoteis da América Latina, o Rosewood, também trouxe uma criação surpreendente. O panetone de frutas leva goiaba seca e zest de limões caipira, rosa e cravo (R$ 350, 500 g).

Confeitaria Dama

Panetone da Confeitaria Dama. Foto:Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Confeitaria Dama apresenta um panetone tradicional feito com massa de fermentação natural. O produto traz uma combinação de frutas secas, como laranja, limão, cidra e cerejas cristalizadas importadas da Itália, e é finalizado com uma crosta açucarada e amêndoas. O panetone de 1 kg custa R$ 230.

Specialittá Virginia

O Specialittá Virginia oferece um panetone de frutas de 1 kg por R$ 409. A marca faz parte da seleção de panetones para presentear, destacando-se pela sua presença entre as melhores opções avaliadas no teste do Paladar.

Quais os segredos para fazer um bom panetone?

O padeiro italiano Ian Spampatti faz a modelagem do panetone Foto: Bigardi Mídias/ Divulgação

Para avaliar um panetone, deve ser considerado aspectos como: textura, sabor, aroma e aparência. Um bom produto tem a massa fofinha e bem fermentada? Ou o que conta mais é o equilíbrio entre frutas cristalizadas? Para o padeiro italiano, Ian Spampatti, são todas essas respostas ao mesmo tempo.

Ele acredita que é importante se manter fiel à tradição, e buscar uma massa leve, de textura macia, carregada de frutas cristalizadas e uvas-passas, com aroma delicado de baunilha. No mês passado, o chef realizou uma masterclass em São Paulo, ensinando a produzir o panetone perfeito. Saiba como foi a experiência em matéria de Cintia Oliveira.

Receita de pavê de panetone

Aprenda a reutilizar o panetone para fazer este pavê Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Clássico de todas as mesas de sobremesas, o pavê é uma estrela. Muita da sua popularidade se deve à facilidade do preparo. Base de bolacha champagne e um creme de baunilha. A chef e professora de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, Taila Cerqueira, conseguiu inovar no preparo.

O creme de baunilha já é conhecido, mas ao invés da bolacha, ela usou panetone. Na hora de montar na taça também vai pêssego e cereja em calda, pistache e uva passa. Uma sobremesa que é a cara do Natal! Veja o passo a passo.