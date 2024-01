Pense numa bolinha capaz de elevar o status da saladinha para uma senhora salada. Mas quem tem o costume de comprar mozzarella de búfala de mercado sabe o quanto esse produto tem ficado salgado para o bolso. E, o pior, ao tentar economizar, optando por uma marca mais em conta, o resultado pode ser de amargar. Sabe o famoso “o barato sai caro”? Pois bem, você mira na maciez e cremosidade, características desejáveis nesse tipo de queijo, mas acerta em bolinhas consistentes demais, cheia de grânulos e quiçá insossas. Experiência própria.

Para te ajudar a não cair nessas ciladas, o Paladar realizou um teste às cegas com mozzarellas de búfala para avaliar marcas disponíveis em supermercados. Seis amostras, feitas com 100% leite de búfala e todas em versão bolinha ou cerejinha, como também são conhecidas, foram colocadas à prova.

Mozzarellas de búfala do tipo bolinha foram avaliadas quanto à aparência, aroma, textura e sabor. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Para realizar tal tarefa, além da repórter que vos fala, foram convocados Beatriz Samara, da rede de saladas Olga Ri, Diego Sacilotto, da pizzaria La Crosta, Felipe Ebone, do italiano Bosco, Monica Resende, do empório Mestre Queijeiro, que analisaram minuciosamente cada produto, em busca de bolinhas com massa bem filada - afinal de contas, mozzarella que se preze tem que desfiar -, com consistência macia e textura cremosa, com sabor de leite bom e fresco e equilibrado no sal.

Nas avaliações, os jurados levaram em conta a delicadeza do produto, que pode sofrer bastante com erros na estocagem no mercado. Outra questão que influencia bastante nas características sensoriais da mozzarella é o frescor, portanto, anote essas dicas: olhe sempre a data de fabricação do produto, dê preferência às opções mais novas e repare na coloração do soro em que estão mergulhadas as cerejas - quanto menos esbranquiçado e mais transparente, melhor.

PUBLICIDADE

Júri foi formado por Monica Resende, Diego Sacilotto, Felipe Ebone e Beatriz Samara. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Ah, e muita atenção: leia o rótulo para não comprar fior de latte (feita com leite de vaca e, possivelmente, com preço mais em conta) achando que é mozzarella de búfala, viu?! Confesso, na pressa, cometi esse erro, mas o produto foi devidamente posto para escanteio na degustação.

Confira a seguir o resultado da prova e qual foi a marca que conquistou o cobiçado selo Paladar.

As melhores marcas de mozzarella de búfala

Búfalo Dourado Levitare Almeida Prado

PUBLICIDADE

Cerejinha da Búfalo Dourado conquistou o pódio pelo sabor de leite fresco e pela textura cremosa. Foto: Alex Silva/Estadão

As seis marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética