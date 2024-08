Conheça os três queijos brasileiros que estão entre os melhores do mundo

Quem gosta de queijo sabe que existem diversos tipos com diferentes texturas e sabores, mas alguns se tornam mais favoritos do que outros. O TasteAtlas divulgou uma classificação dos 100 melhores queijos do mundo, com o Brasil se destacando com três opções: Canastra (24º), Queijo de Coalho (85º) e Queijo Minas (93º).

Canastra (24º lugar)

O queijo Canastra conquistou 4,5 estrelas do total de 5 conforme a votação popular. Originário de Minas Gerais e produzido com leite de vaca, este tipo é descrito pela plataforma como semi-duro, com um sabor que evidencia levemente acidez e picância. Este queijo combina com goiabada, cerveja preta e vinho tinto.

Queijo de Coalho (85º lugar)

Esse queijo conquistou o 85º lugar ao ser considerado salgado e ácido ao mesmo tempo, com uma textura firme, mas elástica, além da cor amarelada. Feito com leite de vaca, ele é tradicional da região Nordeste e costuma ser grelhado.

Quer um acompanhamento ideal para o queijo coalho? Faça esta compota de caju. Não tem erro, é só seguir a receita da dona Inácia, mãe do Wanderson Medeiros, chef do restaurante Picuí.Confira o passo a passo. Foto: Luis Eduardo Vaz/Divulgação

Queijo Minas (93º lugar)

A textura macia e úmida e o seu sabor suave foram as características que fizeram este queijo ficar em 93º lugar com 4,3 estrelas do total de 5. Ele combina com outros frios e lanches, e é muito tradicional em Minas Gerais.

Quer saber tudo sobre o queijo minas? O Paladar consultou especialistas para entender detalhes da produção, compra, benefícios e outros complementos sobre esse queijo, também conhecido como queijo frescal. Leia mais nesta matéria.

Queijo minas frescal Foto: jantima - stock.adobe.com

TasteAtlas: entenda

As classificações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.

