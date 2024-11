Os melhores restaurantes brasileiros da América Latina segundo o 50 Best

Nesta terça-feira, 26, o Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 anunciou, em uma premiação realizada no Museu Histórico Nacional, localizado no Rio de Janeiro, os melhores restaurantes da América Latina.

O Brasil se destacou no ranking, com 9 restaurantes de diferentes regiões do país figurando entre os 50 melhores avaliados, segundo a matéria de Fernanda Meneguetti. Confira mais detalhes abaixo:

O melhor restaurante brasileiro da América Latina segundo o 50 Best

O restaurante Lasai, do Rio de Janeiro, teve grande destaque ao ser o único brasileiro entre os 10 melhores restaurantes da América Latina, ocupando a 7ª posição.

Em entrevista ao Paladar, que fez a cobertura completa da premiação, Rafael Costa e Silva, chef do Lasai, comemorou o resultado.

‘’A gente está aqui representando o Rio de Janeiro, representando o Brasil (...) a gente está muito feliz mesmo, de verdade’', comentou, durante uma breve conversa.

Os 9 melhores restaurantes brasileiros da América Latina

Além do Lasai, que ocupou a 7ª posição, o ranking contempla também os restaurantes brasileiros A Casa do Porco (15º lugar), Tuju (16º lugar), Evvai (20º lugar), Oteque (21º lugar), Nelita (26º lugar), Metzi (27º lugar), Maní (35º lugar) e Kotori (50º lugar). Confira a localização desses restaurantes abaixo e o ranking completo na matéria íntegra.

Lasai, Rio de Janeiro (Brasil) - 7º lugar

A Casa do Porco, São Paulo (Brasil) - 15º lugar

Tuju, São Paulo (Brasil) - 16º lugar

Evvai, São Paulo (Brasil) - 20º lugar

Oteque, Rio de Janeiro (Brasil) - 21º lugar

Nelita, São Paulo (Brasil) - 26º lugar

Metzi, São Paulo (Brasil) - 27º lugar

Maní, São Paulo (Brasil) - 35º lugar

Kotori, São Paulo (Brasil) - 50º lugar

Latin America’s 50 Best Restaurants: entenda

O Latin America’s 50 Best Restaurants é o principal prêmio da gastronomia latino-americana, que busca celebrar a culinária. O ranking anual é elaborado de acordo com o conhecimento e ampla análise de um júri composto por especialistas de todo o mundo.