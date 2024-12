Os melhores restaurantes com comida italiana para a festa da firma

A magia do final de ano está de volta! Com a temporada de celebrações chegando, muitas pessoas começam a planejar suas celebrações - inclusive o pessoal das empresas. A famosa festa da firma ganha cada vez mais força e sai da caixinha para explorar gastronomias diferentes das habituais.

Uma dessas culinárias que já se consolidou como queridinha dos brasileiros e está sendo disposta como uma ótima opção para as festas é a italiana. Com facilidade para agradar paladares, ela também mostra uma certa harmonia com o momento de celebração.

Pensando nisso, para tornar sua confraternização ainda mais especial, separamos três sugestões de restaurantes com comida italiana que não vão decepcionar:

Paparoto Cucina

Com selo de chef MasterChef de Dayse Paparoto, o restaurante traz uma gastronomia italiana contemporânea. Além disso, seu espaço é ótimo para confraternizações e o cardápio apresentado tem criações autorais que precisam ser experimentadas.

Onde: Av. das Nações Unidas, 14401, Torre Aroeira - Chácara Santo Antônio, São Paulo.

Telefone: (11) 98765-4321.

Temperani Cucina

Outra opção para experimentar a riqueza da gastronomia italiana é o restaurante Temperani Cucina, sob comando do chef Antonio Maiolica. Com um lugar ideal para celebrar com os colegas da empresa, este também tem um cardápio que se destaca com vários pratos, como o Cavatelli alla Norcina e a Cotoletta di Maiale.

Onde: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco.

Telefone: (11) 2674-0843.

Borgo Mooca

Dono de uma gastronomia que destaca a gastronomia italiana de maneira contemporânea, o Borgo Mooca é o lugar perfeito para aproveitar um espaço intimista. O cardápio reúne iguarias que exploram diferentes ingredientes que harmonizam perfeitamente com a carta de coquetéis assinada por Renata Nascimento.

Onde: Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília, São Paulo – SP.

Telefone: (11) 97574-3213.

O que levar na festa de final de ano?

Se não rolar restaurante, tudo bem! Com um bom planejamento e pratos para se deliciar, tudo fica perfeito. Para te ajudar com isso, separamos sugestões de iguarias que especialistas indicaram para tornar a confra completa. Clique aqui e saiba mais.

