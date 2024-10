Especialistas revelam os 3 melhores restaurantes italianos de São Paulo

Os melhores restaurantes italianos de São Paulo foram selecionados por chefs renomados, e três deles se destacam no topo da lista por suas receitas autênticas e atmosfera incomparável.

Se você é amante da culinária italiana, não pode deixar de conhecer esses lugares que levam o sabor da Itália para as mesas paulistanas.

1. Cantina Roperto

O Cantina Roperto foi o grande vencedor das indicações como o melhor restaurante italiano de São Paulo, consolidando-se como uma verdadeira instituição na cena gastronômica da cidade.

Sob o comando do chef Enrico Vilella, o restaurante se destaca por sua abordagem autoral da técnica e tradição italiana, apresentando pratos que ressaltam a simplicidade e o sabor dos ingredientes. Com um ambiente sofisticado e um serviço de alto padrão, o Catarina Ropero oferece uma experiência autêntica e refinada, que faz jus à sua reputação. Entre os pratos mais recomendados, o Fusilli e a Lasanha são dois dos grandes destaques.

2. Modern Mamma Osteria (MMO)

O Modern Mamma Osteria (MMO) é um dos restaurantes italianos mais badalados de São Paulo, trazendo uma proposta descontraída e contemporânea da culinária italiana.

O MMO se destaca pela atmosfera acolhedora e pratos que combinam a tradição italiana com toques modernos. Suas massas artesanais, preparadas diariamente, são um dos grandes atrativos, como o famoso a Lasanha e a Paleta de Cordeiro. O ambiente casual e vibrante do Modern Mamma faz dele uma excelente opção para quem busca uma refeição italiana autêntica, mas com um toque inovador.

3.Tappo Tratoria

O Tappo Trattoria é um charmoso e intimista restaurante italiano localizado em Higienópolis, em São Paulo, que se destaca por sua simplicidade elegante e sabores autênticos. O Tappo oferece uma experiência culinária clássica, com pratos que remetem às tradições italianas, sem abrir mão de toques contemporâneos. Com um ambiente aconchegante, o Tappo é o lugar ideal para quem busca uma refeição italiana verdadeira, mas despretensiosa.

Esses três restaurantes são apenas uma amostra do que São Paulo tem a oferecer quando o assunto é gastronomia italiana. Cada um traz sua própria interpretação da culinária tradicional, com pratos que celebram a riqueza e a diversidade dos sabores da Itália. Seja em um jantar elegante ou em uma refeição mais descontraída, esses estabelecimentos garantem uma experiência inesquecível.

Para saber mais sobre a cena gastronômica italiana em São Paulo, confira a lista completa dos 12 melhores restaurantes italianos de São Paulo no Paladar.

Como preparar a lasanha perfeita

