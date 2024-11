O Rio de Janeiro é conhecido pela paisagem maravilhosa, pela estátua do Cristo Redentor e pelas praias, mas o que não pode ficar de fora dessa lista são os restaurantes tradicionais da cidade, que tem uma história antiga e continuam firmes nos dias de hoje.

Bruno Agostini, do blog Seleção Carioca, no Paladar, percorreu o Rio em busca desses bares, padarias e restaurante. Ele criou um dia perfeito para degustar as iguarias da cidade, e mostrou que grande parte dessa identidade está nos bairros do Centro, da Zona Norte e dos subúrbios cariocas. Confira as indicações:

Padaria Bassil (1913)

Conhecido pelos quitutes árabes, o estabelecimento serve uma esfirra assada no forno a lenha centenário.

PUBLICIDADE

Endereço: R. Sr. dos Passos, 235 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Velho Adonis (1952)

Um bar que morreu e renasceu melhor do que nunca. Sábado tem angu à baiana, mas acaba cedo, por isso, não chegue muito depois do meio-dia.

Endereço: R. São Luiz Gonzaga, 2156 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ

PUBLICIDADE

Bar da Portuguesa (1968)

O estabelecimento apresenta um repertório incrível de quitutes lusófonos com base em bacalhau, sardinha e muito torresmo, caldo de mocotó e dobradinhas da Dondom.

Endereço: R. Custódio Nunes, 155 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ

Fim de Tarde (1973)

PUBLICIDADE

Um dos restaurantes mais tradicionais do Rio, ele mão é olhar o menu. Peça os especiais do dia, que fazem jus a fama. O local traz os sabores especiais da Espanha e do Brasil.