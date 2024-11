50 Best revela melhores restaurantes da América Latina; confira destaques brasileiros

Comer é sempre bom, mas se aventurar em experiências gastronômicas diferentes pode tornar a degustação ainda mais inesquecível. Esse é o caso de quem adora buscar restaurantes para diversificar o paladar. Pensando em destacar os locais que conseguem potencializar esses momentos de uma maneira harmônica com pratos bem desenvolvidos, a 12º edição do 50 Best avaliou e elegeu os melhores restaurantes da América Latina.

Melhores restaurantes da América Latina

Celebrando a cultura gastronômica e sua diversidade, restaurantes de todos os cantos da parte latina da América apareceram na lista. A Argentina se destacou em primeiro lugar com o Don Julio, localizado em Buenos Aires, uma casa de carnes com comidas locais e clássicas.

Em seguida, o famoso Maido foi eleito como o segundo melhor da América Latina. Localizado em Lima, no Peru, o restaurante do chef Mitsuharu Tsumura aparece com um menu diverso e que mistura culinária peruana com japonesa.

Para fechar o pódio e acompanhar estes dois gigantes, o provocativo El Chato aparece também como um dos melhores. Com harmonizações diferenciadas e misturas únicas, o estabelecimento de Álvaro Clavijo traz uma experiência singular. Veja o ranking completo.

Destaques brasileiros

O Brasil, por sua vez, fez bonito e conquistou nove lugares, com restaurantes espalhados pelo Rio de Janeiro e São Paulo. No Top 10 do 50 Best, o carioca Lasai se destacou e conseguiu o sétimo lugar. O ranking ainda contou com A Casa do Porco, Tuju, Evvai, Oteque, Nelita, Metzi, Maní e o mais novo integrante da lista, o Kotori.

Juliana Carani | head sommeliere do TUJU | foto: Rubens Kato

Top 10

Don Julio, Buenos Aires (Argentina) Maido, Lima (Peru) El Chato, Bogotá (Colômbia) Kjolle, Lima (Peru) Boragó, Santiago (Chile) Celele, Cartagena (Colômbia) Lasai, Rio de Janeiro (Brasil) Mérito, Lima (Peru) Quintonil, Cidade do México (México) Leo, Bogotá (Colômbia)

O que é o 50 Best?

Lançada em 2002 pela revista britânica Restaurant, o ranking 50 Best Restaurants iniciou com o intuito de se aventurar por novos cenários da gastronomia global. Com um olhar mais moderno, acessível e inclusivo, a premiação também foi além da categoria principal e se aprimorou para listas regionais.

Para avaliação, mais de mil especialistas - jornalistas, chefs e críticos gastronômicos - indicam e votam com critérios modernos e de maneira transparente e representativa. Veja mais sobre a premiação.

50 Best Bars 2024 Foto: 50Best/Divulgação

50 Best X Guia Michelin

Agora que você já viu um pouco mais sobre os restaurantes que você precisa visitar na América Latina, que tal descobrir mais sobre outra premiação tão importante quanto o 50 Best e entender a diferença entre eles? Clique aqui e saiba mais.