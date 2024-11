5 sobremesas que foram eleitas as melhores do mundo e receitas para você testar em casa

O TasteAtlas publicou uma lista com as 100 melhores sobremesas do mundo. O ranking foi montado com base nas avaliações dos usuários da própria plataforma, veja a lista completa aqui. O Paladar já publicou algumas dessas receitas especiais.

Do Brasil à França, as sobremesas típicas de cada país levam a uma viagem única e especial pela gastronomia. Na lista do TasteAtlas, o Brasil aparece 6 vezes, com as receitas: bombocado, pudim, pavê, mousse de maracujá, cartola e com bolo de brigadeiro. Para passear, mas sem sair de casa, faça essas 5 receitas icônicas de diversas localidades.

Receitas

Tarta de queso

Deliciosa receita de torta de queijo Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br)

A tarta de queso, ou cheesecake basco, é um sucesso espanhol. Diferente do cheesecake norte-americano, a tarta de queso é mais cremosa, sem massa na base, e é assada até criar um topo caramelizado. O Paladar testou a receita do restaurante La Viña, em San Sebastián, confira o passo a passo e dicas para acertar o preparo.

Tiramisu

Tiramisù clássico Foto: stockfotocz/Adobe Stock

O tiramisu pode ser jovem - a primeira receita do doce italiano data de 1960 -, mas já conquistou os corações do mundo inteiro. Segue o princípio de um base: bolacha e um creme, mas não se engane pela simplicidade.

No tiramisu clássico, as bolachas são banhadas em licor de café e, por cima, um delicioso creme mascarpone. O restaurante Pecorino, na Vila Mariana, compartilha a receita que serve na casa, veja.

Creme brûlée

Crème brûlée Foto: Gustavo Pitta

O creme brûlée é a cara da França. Por baixo, um creme de ovos, super cremoso, aromatizado com baunilha. O toque especial está na parte de cima, a casquinha crocante com açúcar maçaricado. Por isso o preparo recebe o nome de “creme queimado”.

Seguindo a base clássica, com apenas 4 ingredientes, é possível soltar a criatividade. É o que fez o chef e jurado do MasterChef, Erick Jacquin. O chef adicionou frutas vermelhas no creme, ele ensina a receita para o Paladar, leia aqui.

Pavê de doce de leite

Pavê de doce de leite Foto: Ricardo D’Angelo/ Divulgação

Em décimo lugar na lista do TasteAtlas, está o doce de leite. Doce típico da Argentina e do Uruguai, ele conquistou o Brasil, principalmente na região de Minas Gerais. O doce de leite pode ser consumido puro ou como base de diversas sobremesas, é o caso desse pavê.

Perfeito para celebrar ocasiões especiais, o pavê de doce de leite da Confeitaria DAMA é super fácil de ser preparado em casa. Com apenas 6 ingredientes, o segredo está em deixar o preparo descansar, sem pressa, na geladeira. Veja a receita completa.

Pudim de leite condensado

Pudim perfeito Foto: Marcelo Krelling/ Adobe Stoc

O pudim conquistou as cozinhas brasileiras. Por mais que a receita com leite condensado seja 100% nacional, as primeiras versões do pudim datam da Idade Medieval. Por lá, ele era um prato salgado, que foi se adaptando até chegar na versão doce popular hoje.

A chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, traz a receita com leite condensado e dicas para preparar o pudim perfeito, veja aqui. Além da versão clássica, o Paladar já publicou outras receitas de pudim. Se quiser inovar no preparo confira: pudim de pão, com calda de whisky, iogurte, café e muitas outras.