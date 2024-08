Ranking internacional elege as melhores tortas do mundo

As tortas, originalmente criadas como uma oferta generosa para deuses, carregam cultura, tradição e, principalmente, mudanças. Hoje, são diferentes tipos de sabores e texturas, além de variados formatos, e essas variedades aparecem no ranking do TasteAtlas das melhores tortas do mundo. Embora o Brasil não esteja nessa lista, vale explorar a diversidade gastronômica:

Samsun Pidesi (1º lugar)

Comum na província de Samsun, na Turquia, essa torta conquistou o primeiro lugar nessa classificação. Feita com massa aberta que passa por fermentação natural, geralmente é recheada com carne moída e cebola, além de finalizada com manteiga ou ovos, dependendo da variedade. Ela conquistou praticamente o total de 5 pontos com 4,7 estrelas em votação popular.

Khachapuri (2º lugar)

Camadas generosas de queijo derretido, ovos e manteiga formam o recheio da torta aberta Khachapuri (4,5 estrelas), originária da Geórgia. Ela pode incluir outros complementos simples, e sua diferença está na forma de ser moldada, mas ambas podem servir como um delicioso lanche.

Torta de milho (3º lugar)

Em terceiro lugar no pódio, a torta de milho (Chile) conquistou 4,5 estrelas. Ela é caracterizada por sua massa preparada com milho fresco, que acompanha frango, azeitona, carne moída, ovos e cebola no recheio e uma crosta fininha caramelizada.

Receitas de tortas salgadas

Embora o Brasil não tenha aparecido entre as melhores tortas do mundo, vale explorar a versatilidade, cultura e tradição de opções ao redor do mundo. As que se destacaram em primeiro são tortas salgadas

Torta de couve-flor, com curry, uva e cebola Foto: Thiago Queiroz/ESTADÃO

Para quem quer se aventurar na cozinha, confira aqui diferentes receitas de torta, sejam doces, salgadas, fáceis ou com passos longos, além de diferentes formas de fazer, como por exemplo a torta de limão na AirFryer.

Torta de limão na AirFryer Foto: Bru Calderon

TasteAtlas

Além das melhores tortas do mundo, o TasteAtlas contempla outras classificações. As sugestões e pontuações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares. Os usuários votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com a plataforma posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.