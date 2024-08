5 melhores vinhos para beber na vinícola Thera segundo especialistas

A vinícola Thera, localizada na Serra Catarinense (SC), oferece uma extensa cartela de vinhos, e alguns deles são reconhecidos com prêmios e por isso foram destacados no blog de Fred Sabbag ao Paladar.

Por lá, você pode escolher experiências de degustação, como a ‘‘Degustação Grandes Entusiastas’', acompanhada de um sommelier. O local contempla vários hectares de vinhedos, barricas de carvalho francês, Winebar e mais.

O blog também explora mais sobre a vinícola abordando uma parceria entre a vinícola Thera e a Fazenda Bom Retiro, que visa proporcionar outros tipos de experiências aos visitantes. Caso você não vá até a vinícola, pode adquirir os vinhos premiados indicados:

Madai Auguri Brut Sauvignon Blanc Anima Brut Rosé Sauvignon Rosé

Alguns dos rótulos da Vinícola | foto: Divulgação

PUBLICIDADE

Leia também:

Por que o aroma dos vinhos é importante?

O vinho proporciona a união do olfato e paladar durante toda a degustação, e isso significa que o aroma representa as sensações iniciais antes do primeiro gole. Os cheiros vão contribuir para uma boa experiência no paladar. Leia mais sobre o assunto aqui.

Alunos cheiram amostras para aprender a identificar aromas nas taças de vinhos. Foto: Daniel teixeira/Estadão

Melhores vinhos brasileiros

PUBLICIDADE

Já que estamos falando sobre vinhos brasileiros, que tal explorar os que ganharam destaque no Guia dos Vinhos? Especialistas selecionaram as melhores opções do país, detalhado a produções, nuances distintas, combinações e preços, informações valiosas para quem busca um bom vinho. Veja todos nesta matéria.

Guia dos vinhos

Além de conhecer alguns vinhos da Vinícola Thera, você pode acessar o Guia dos Vinhos para descobrir outros rótulos. Ele oferece um panorama completo do mundo vinícola, abrangendo informações ricas e detalhadas sobre produção, adegas, origem e outros assuntos relacionados à bebida, proporcionando uma experiência de comunicação e conhecimento para os amantes de vinhos. Acesse agora.