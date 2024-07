Especialista explica o que é um vinho natural

Os vinhos são tão populares que ganharam diferentes estilos, resultados de toda a complexa produção. Um dos exemplos é o vinho natural, que vem se destacando no mercado, embora haja algumas dúvidas sobre ele.

Em entrevista ao Paladar, a especialista Suzana Barelli explicou tudo sobre o que é um vinho natural. Apesar de não ter uma legislação que apresente uma definição sobre esse tipo, ela menciona que os vinhos naturais são aqueles produzidos com a ‘‘mínima intervenção possível’'.

Isso significa que os vinhos naturais nem sempre terão um perfil equilibrado na medida, porque a composição prioriza a preservação dos ingredientes naturais.

Esse método é contrário ao que a maioria dos produtores realizam hoje, que utilizam ácidos, taninos e outros produtos enológicos que modificam a composição do vinho para que ele tenha o perfil desejado.

Harmonização de vinhos

A composição do vinho determina o resultado da bebida entre aromas e sabores. Essas características podem ser combinadas com alimentos e garantem uma experiência perfeita, o que nada mais é do que a harmonização de vinhos. Existem rótulos e dicas para harmonizar vinhos. Confira aqui detalhes sobre o assunto.

Uvas que comemos hoje são ‘descendentes’ da era dos dinossauros

O vinho também pode ser explorado em termos de curiosidade, e uma descoberta da Universidade de Michigan fez com que a bebida se tornasse ainda mais parte da cultura e história da humanidade. Provavelmente, as uvas mais utilizadas hoje na produção destas bebidas tenham ancestrais que estão no mundo há milhões de anos. Entenda.

Guia dos vinhos

