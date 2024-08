O vinho, uma bebida milenar, conquistou espaço mundialmente pelos seus sabores, aromas e características particulares que o tornam único, além de ser considerado benéfico para o organismo por muitos anos. No entanto, esse cenário mudou, e o suco de uva se tornou a verdadeira bebida aliada à saúde.

Segundo informações da matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, pesquisas citadas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam o teor alcoólico do vinho como um composto que tende a não fazer bem ao organismo a longo prazo. Nesse caso, uma alternativa saudável e sem a presença de álcool na composição é o suco de uva.

Qualquer suco de uva? Não!

É importante destacar que essa troca deve ocorrer especificamente com a versão integral do suco de uva, que não inclui a adição de açúcares ou conservantes entre os ingredientes.

Embora o suco de uva integral (veja qual o melhor do mercado mais abaixo) tenha entrado em cena como uma excelente opção ao vinho, não significa que o vinho tenha perdido seus benefícios, mas o álcool presente na sua composição é um fator a ser considerado.

Suco de uva integral: a fruta como estrela

A vantagem do suco de uva integral começa pelo seus componentes, além da ausência de corantes, conservantes e outros complementos indesejados, saindo à frente de muitos outros produtos semelhantes.

A uva se torna uma estrela entre os ingredientes pelos seus benefícios para o organismo. Ela é rica em sais mineiras, ácidos fenólicos, vitaminas e outros compostos que podem ter ação antioxidante e anti-inflamatória no organismo.

Produtores de uva, vinho e suco de uva da região de Valinhos. Foto: Hélvio Romero/AE

Melhor suco de uva integral do mercado

Agora que você sabe por que o suco de uva se tornou a verdadeira bebida aliada à saúde, já pode mudar seus hábitos de consumo e optar pela melhor versão integral desta bebida. Especialistas convidados do Paladar testaram às cegas dez marcas de suco de uva integral do mercado quanto ao sabor, aparência e aroma entre os critérios de avaliação.

Após a degustação, a Casa Madeira recebeu o Selo Paladar ao ser eleita a melhor marca de suco de uva integral do mercado. A bebida apresentou um sabor marcante com equilíbrio entre acidez, frescor e doçura, além de um aroma agradável. Veja todas as marcas avaliadas aqui.