Menus degustação ganham adição inusitada no cardápio

Os sorvetes no palito moram no coração de todas as pessoas e é uma das sobremesas mais amadas no mundo inteiro. Recentemente, a sobremesa passou a fazer parte do cardápio de restaurantes, com versões gourmetizadas feitas pelos chefs. As informações são do jornal O Globo.

No Rio de Janeiro, diversos restaurantes adotaram a versão gourmet, como o Mäska, em Ipanema, que possui em seu cardápio o picolé de banana e caramelo de missô e o de frutas amarelas, com uma casquinha gelada crocante. No Ocyá, localizado no Lebron, pode ser encontrado o picolé de coco com chocolate branco e ganache de chai com coco queimado.

Uma das primeiras a gourmetizar a sobremesa, foi a chef alemã Kafe Bassi, os sabores feitos por ela são sempre inovadores, como o de chá preto, mel de uruçu e chocolate branco. E o de manga, iogurte, água de flor de laranjeira e erva-cidreira.

Em São Paulo, pode-se encontrar a versão de mel de cacau com framboesa, no menu do Charco, feito pelo chef Tuca Mezzomo. Já no Quincho, o confeiteiro Rafael Aoki serve picolés de leite caramelizado com chocolate gold e de morango com chocolate amargo.

E enquanto você nao prova essas especialistas nos restaurantes, o Paladar separou seis dicas de preparo dessa sobremesa para você fazer em casa.