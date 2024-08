Você conhece as variedades do milho e seus benefícios? Descubra e veja receitas

O milho é comum em festas juninas, mas pode ser consumido durante todo o ano. As variedades do milho e benefícios ampliam a versatilidade do ingrediente, embora muitas pessoas não saibam como aproveitar essas vantagens na rotina alimentar.

Os grãos de milho podem apresentar diferentes colorações, desde as mais comuns até as menos conhecidas. É interessante saber que existem cinco tipos principais de milho, como o doce, dentado, farináceo, pipoca e duro. As informações são da matéria de Layla Shasta ao Estadão, na editoria Saúde.

1. Milho verde

Este milho é colhido quando ainda não está maduro, o que confere a sua cor característica. Essa variedade é uma da mais populares e versáteis em receitas.

PUBLICIDADE

Curau de milho verde

A chef Ana Luiza Trajano ensinou a como alcançar a textura e o sabor perfeitos deste curau, que embora seja uma receita típica de festa junina, funciona em qualquer época do ano. Veja a receita completa aqui.

Curau de milho verde. Foto: Alexandre Schneider|Instituto Brasil a Gosto

2. Milho preto, vermelho ou arroxeado

Essas colorações podem estar na ‘’mesma categoria’' porque o pigmento responsável por essa intensidade na cor, as antocianinas, são muito presentes nesses milhos. Esse composto também possui benefícios para o organismo, podendo ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares.

PUBLICIDADE

3. Milho amarelo

O milho amarelo, colhido quando está maduro, é o mais presente em receitas brasileiras e possui uma quantidade elevada de carotenoides, um composto que se converte em vitaminas A e E, podendo contribuir para a saúde.

Cuscuz nordestino

Este cuscuz pode ser elaborado com o flocão entre os ingredientes, que nada mais é do que uma farinha obtida pela moagem do milho amarelo, combinado com limão, manteiga e temperos. Veja a receita completa aqui.

Cuscuz nordestino Foto: Renata Kerkmeester

PUBLICIDADE

4. Milho branco

Esta coloração entra como uma das variedades do milho mais produzidas no Brasil, ao lado do milho amarelo.